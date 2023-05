¿Juan Duque y Andy Rivera cantarán juntos? Esto dijo el exnovio de Lina Tejeiro

La vida sentimental de Lina Tejeiro es uno de los temas que más buscan los internautas sobre la actriz de 31 años. La llanera, que tiene 9.9 millones de seguidores en Instagram, sigue ganándose un lugar en la farándula colombiana, no solo por sus actuaciones en cine y televisión, sino también en su faceta de generadora de contenido

Aunque no fue su último novio, Andy Rivera es uno de los hombres que más ha marcado la vida sentimental de la actriz, pues en sus casi diez años de relación, la pareja no escondió su enamoramiento y los muchos altibajos que vivieron como pareja. Hace un año, según ella, rompieron definitivamente y siguieron sus caminos por separado. Después, durante unos meses, Lina se involucró con Juan Duque, pero finalizaron repentinamente.

Fotografía por: Instagram

¿Juan Duque y Andy Rivera cantarán juntos?

A los dos artistas de género urbanos los han relacionado desde hace unos meses y no solo por haber sido novios de Lina Tejeiro. Dado que tanto Andy como Juan cantan reguetón, más de un internauta ha esperado que en algún momento se encuentren o colaboren musicalmente. Aunque en el pasado, ambos ya han contestado que no tienen ninguna enemistad, sus seguidores no dejan de preguntarles por el otro cada que pueden.

“¿Qué piensas de compartir tarima con Andy Rivera?”, le preguntaron al paisa quien dentro de uno día estará en el mismo evento que el pereirano de 28 años. “He visto muchos comentarios de estos y es bueno aclarar antes de que se llegue la fecha. Por este lado hay mucho respeto hacia Andy como artista y como persona. Estoy emocionado por compartir tarima con él y todos los artistas que estarán. Si se da la oportunidad de cruzar miradas y saludos con ellos también, mostrando siempre la nobleza y humildad que nos caracteriza, como somos, como siempre hemos sido. Seguramente seré de los primeros que cante, pero canto y me bajo a disfrutar el show de todos como un fan más porque antes de estar en una tarima con ellos me disfrutaba de igual manera como espectador y como fan”, expresó. Aunque los dos cantantes no se han mostrado juntos y parece que no entablan ningún tipo de amistad, sus pocos pronunciamientos al respecto indicarían que tampoco se llevan mal.