Lina Tejeiro habló de ser mamá: “Me gustaría sentirlo”

Con el paso de los años, y gracias a la evolución de las redes sociales, Lina Tejeiro se ha convertido en una de las actrices colombianas más queridas y con más público no solo en televisión o cine, sino también en el mundo digital. La recordada Sammy de Padres e hijos, sigue conquistando el corazón de diferentes generaciones y entretiene a millones de internautas con sus ocurrencias y talento para la mímica.

La vida sentimental de la llanera de 31 años también sigue siendo un tema de conversación, luego de su ruptura definitiva con Andy Rivera y su corto pero intenso amor con Juan Duque. La atención continúa sobre su vida y sus seguidores esperan que pronto encuentre un merecido amor.

¿Lina Tejeiro quiere tener hijos?

Luego de muchos años negándose a la posibilidad de ser madre en un futuro, Lina Tejeiro reveló hace unos días que su idea podría estar cambiando desde hace poco, especialmente desde que su mejor amiga ‘Raji’, como llama cariñosamente a Greeicy Rendón, se convirtió en madre de Kai junto a Mike Bahía. Así lo dejó saber a través de una transmisión en vivo donde uno de sus 9.9 millones de seguidores le preguntó si quería tener hijos.

“Yo siempre he dicho que no quiero tener hijos y la gente me malinterpreta y creen que por decir que no estoy diciendo que no me gustan los niños, pero no, a mí sí me gustan los niños, de hecho soy dulce para los niños, ellos me ven y me sonríen y me piden que los cargue y me encantan los niños, cuando he dicho que no quiero tener hijos no es porque no me guste o no los soporte, es porque siento que es una responsabilidad demasiado grande”, reveló y finalizó hablando de su mejor amiga.

“Ahora viendo la maternidad de mi mejor amigo me he enamorado desde este lado, lo más lindo de la Raji es que ella no romantiza nada de la maternidad, es súper honesta, por ahora estoy disfrutando mucho el ser una tía y ver la maternidad desde este lado”, sin embargo, sorprendió con una nueva revelación. “No voy a negar que me ha despertado una curiosidad de decir ‘¿qué se sentirá estar embarazada? ¿qué se sentirá tener un bebé que patee o que se mueva?’ eso sí me despierta como mucha intriga y sí me gustaría sentirlo claro que sí, pero tener un hijo ya no, yo todavía me siento muy inamdura para ser mamá, yo haciendo tiktoks y mi hijo viéndome, no sé”, confesó entre risas.