Jessica Cediel publicó video haciendo aseo sin ropa y le llovieron críticas

Jessica Cediel, la reconocida presentadora colombiana, se convirtió en blanco de críticas por parte de cientos de usuarios en internet ¿La razón?, publicó en su cuenta de Instagram un video, grabado por una de sus hermanas, en el cual se mostró casi desnuda mientras realizaba las labores del hogar.

No te pierdas: Amparo Grisales rompió el silencio y reveló su secreto mejor guardado

Fue tal la controversia que Jessica Cediel salió a defenderse de las críticas. Fotografía por: Instagram

El video de Jessica Cediel haciendo aseo sin ropa

En las imágenes, la mujer de 42 años aparece lavando la loza sin camiseta ni brasier, lo que ella considera una práctica normal y sin malicia. Sin embargo, la naturaleza del contenido provocó un debate sobre los límites de la privacidad y la exposición en las redes sociales.

La bogotana respondió a las críticas y afirmó que la desnudez es una condición natural en su hogar, por lo que no debería ser motivo de controversia.

“Para nosotras, en mi casa, para mi mamá y mis hermanas, desde pequeñitas es normal la desnudez. O sea, nosotras siempre andábamos en la casa en paños menores, ropa súper chiquita o desnudas ¡Y no tenemos problemas con eso!”, explicó Jessica Cediel en una segunda publicación.

Puedes leer también: Shakira y la grave enfermedad por la que su gira estaría en “riesgo latente”

“Es normal y nosotras siempre hemos sido así”, agregó la antigua conductora de Sábados Felices, tras lo cual su hermana Melissa respaldó la afirmación: “En tanga y sin nada arriba, así me ven mis hijos en casa”.

La ‘señal divina’ que recibió Jessica Cediel

En marzo pasado y a través de las historias de su cuenta de Instagram, la bogotana detalló que mientras dormía le llegaron pensamientos acerca de cómo sería ella en su rol de madre de familia. Describió la experiencia como graciosa, a pesar de haber sido “caótica”.

“Imagínense que esta mañana tuve un sueño súper raro y chistoso, igual fue bonito (...) soñé que tenía una niña, una hija, aunque ustedes no lo crean, yo tenía una hija (...) El problema es que yo tenía que cambiarle el pañal y bañarla, pero yo no sabía cómo hacerlo. Estaba muy nerviosa (...) yo cambié a los hijos de mis hermanas cuando eran bebés, entonces sí tengo experiencia con bebés”, expresó inicialmente.

Puedes leer también: María Antonieta de las Nieves reveló información exclusiva de su retiro y su nueva vida

“Se me untaba la sábana de la cama, la ropa de ella. Me untaba yo. Después le quitaba todo y la tenía que bañar y se me vomitaba. Lo sentí tan real que me desperté”, agregó entre risas.

Por último, Jessica Cediel consideró que este sueño fue una ‘señal divina’ para entender que, en definitiva, la ‘maternidad la está llamando’.