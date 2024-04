María Antonieta de las Nieves reveló información exclusiva de su retiro y su nueva vida

María Antonieta de las Nieves es una figura emblemática de la televisión y la cultura latinoamericana. Conocida principalmente por su inolvidable personaje de ‘La Chilindrina’, en el programa El Chavo del 8, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores a lo largo de las décadas.

Desde sus inicios en la actuación, a la temprana edad de seis años, demostró un talento excepcional que la llevó a convertirse en una estrella del doblaje, prestando su voz a personajes icónicos de series como Los Locos Addams y La Familia Monster. Sin embargo, en semanas recientes anunció su retiro profesional, tras 67 años de actividad.

En 1971, María Antonieta de las Nieves debutó en 'El Chavo del 8' como 'La Chilindrina', personaje que ella creó tres años antes de comenzar en la serie. Fotografía por: Archivo Particular

La verdad sobre el retiro de María Antonieta de las Nieves

Según informó la actriz mexicana de 73 años, planea concluir su carrera con Los huevos de mi madre, una obra de teatro creada por el actor y director colombiano Fernando Botero, en la tiene el papel principal. No obstante, la fecha de su retiro no está definida todavía y así lo reveló en una charla exclusiva que tuvo con la Revista Vea.

”Yo tomé esta decisión en el momento en que dije: ‘Voy a hacer esta obra y así cerraré mi carrera con broche de oro’; entonces por eso lo estoy haciendo. No creo que vaya a hacer algo más importante que esto y no creo llegar a tener la satisfacción de participar en algo mejor. Por eso decidí que, después de esta obra, me voy a retirar ¿En cuántos años pasará eso?, no lo sé, porque vamos a hacer una gira por Latinoamérica y, a lo mejor, una última vuelta por México (...) Si Dios quiere que en tres o cuatro años terminemos, voy a estar satisfecha de todo lo que he hecho y ya no quiero hacer más, pues creo que con esto voy a cerrar muy bien mi carrera“, expresó en su charla con este medio de comunicación.

En cuanto a los planes que tiene preparados para su retiro, María Antonieta de las Nieves aseguró: “Quiero descansar y disfrutar de mi casa, mis hijos y mis nietos. Quiero gozarme los resultados de una carrera muy larga, que llevo haciendo desde que tenía 6 años, entonces estoy esperanzada en gozarme mi última etapa profesional y luego pasar el tiempo con los que amo”.

A pesar de que la ausencia de esta legendaria figura de la televisión latinoamericana se avecina, su legado continúa inspirando a artistas y comediantes, y su personaje de ‘La Chilindrina’ permanecerá por décadas como un ícono querido por su autenticidad y su capacidad para conectar con el público de todas las edades.

¿Qué le diría María Antonieta de las Nieves a su ‘yo’ del pasado?

“Le diría: ‘¡Qué bueno que su mamá escogió esta carrera!’, porque una niña no puede estar sola trabajando en una carrera tan importante. Y es que mi mamá me siguió acompañando, incluso, cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo ¡Nunca me dejó sola! Esta carrera se la debo a mi mamá, quien me dijo que debía seguir siempre los pasos que había dado hasta ahora: pasos firmes, decentes y coherentes, porque toda la gente piensa que el ambiente artístico es de lo peor, pero no. A mí me tocó todo lo bonito, decente y tradicional del ambiente artístico. Entonces, gracias a eso, le diría a esa niña de 6 años que siga divirtiéndose porque para ella esto nunca fue un trabajo; es más, ella no sabía que le pagaban por las labores que hacía y estoy segura que hubiera pagado para poder hacerlas”, contestó en su charla con la Revista Vea.

Es clave mencionar que María Antonieta de las Nieves estará en Colombia con la obra Los huevos de mi madre, y esta será la última oportunidad para verla en vivo. Las fechas de su visita son las siguientes: