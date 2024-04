Amparo Grisales rompió el silencio y reveló su secreto mejor guardado

Amparo Grisales, conocida como la ‘Diva de Divas’, es una figura emblemática en el entretenimiento colombiano, cuya carrera comenzó a los 14 años con su participación en la novela Destino La Ciudad. Desde entonces, ha capturado la atención del público con su participación en decenas de producciones televisivas, así como en el teatro y el cine.

Además de su trabajo en la actuación, ha sido jurado en el popular concurso de canto Yo me llamo, del canal Caracol, en el que su personalidad y experiencia despiertan emociones encontradas entre los televidentes.

Amparo Grisales en la más reciente temporada de 'Yo me llamo' (2023). Fotografía por: yO ME LLAMO

El secreto mejor guardado de Amparo Grisales

Además de su talento artístico, la manizaleña ha sido elogiada durante décadas por su belleza. Incluso, a sus 67 años, muchos se preguntan cómo hace para conservar una figura envidiable y lucir mucho más joven. Y aunque esta duda llevaba años rondando entre sus fanáticos, hace varios días rompió el silencio y expuso ‘el secreto de la eterna juventud’.

Las declaraciones de la ‘Diva de Divas’ se suscitaron durante una entrevista que concedió a La mesa caliente, magacín del canal Telemundo, donde comentó que su apariencia es resultado, entre otras razones, de la forma en que se proyecta y se siente frente a los demás.

Te puede interesar: Shakira y la grave enfermedad por la que su gira estaría en “riesgo latente”

En cuanto a su dieta alimenticia, Amparo Grisales destacó: “Soy vegetariana hace 40 años, no como ni pescado, solo las claras de huevo, entonces me tocó investigar mucho para conseguir mis aminoácidos, que son como los ladrillos de tu músculo (...) No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina ¿Qué como? ¡De todo, delicioso! Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes y también como garbanzos”, agregó.

Por último, la estrella colombiana destacó que también le debe su estabilidad corporal y emocional a la actividad física que realiza a diario, así como a los ejercicios de meditación con los cuales entrena su mente y espíritu.

Un repaso por la carrera de Amparo Grisales

Es una actriz y modelo que nació el 19 de septiembre de 1956 en Manizales. Aunque su nombre completo es Amparo Grisales Patiño, en la cédula aparece como Amparo Grisales de Tessarolo debido al matrimonio que tuvo con el pintor italiano Germán Tessarolo, cuando era una adolescente de 15 años.

En cuanto a su carrera actoral, destaca que ha participado en 14 películas y en más de 20 series y telenovelas, entre las cuales destacan títulos como los de Manuela, El gallo de oro, Tuyo es mi corazón, Los pecados de Inés de Hinojosa, En cuerpo ajeno, Las muñecas de la mafia, entre otras.

No te pierdas: El antiguo presentador del ‘Desafío’ que estará en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Amparo Grisales también incursionó en la música con su disco Seducción, y en la literatura con su libro Mi Cuerpo Consciente.