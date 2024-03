Jessica Cediel bailó en ropa interior y fue duramente criticada

Además de ser una de las presentadoras más exitosas de la televisión nacional, Jessica Cediel se ha convertido en una de las personalidades más criticadas en redes sociales. Su personalidad y algunas de sus opiniones molestan a algunos internautas pues, según ellos, sus acciones no coinciden con lo que profesa ser: una mujer cristiana.

Recientemente, la bogotana subió un video bailando y usando muy poca ropa. En el clip la conductora aparece danzando mientras limpia su casa. Aunque en la parte superior de su cuerpo luce una camisa sin mangas, en sus piernas no tiene ninguna prenda. Los comentarios del video que casi alcanza los 40.000 ‘likes’ se llenaron de personas que halagaron su figura y de internautas que la juzgaron.

¿Por qué criticaron a Jessica Cediel?

“¿Qué necesidad salir en calzones?”, “Con razón no consigue pareja”, “Yo paso igual y cuando me llaman y me interrumpen la música me enojo”, “Ella es una mujer que transmite buena energía y paz”, “Aquí los perfectos y sin pecado opinando. ¿En qué parte de la Biblia dice que escuchar música y bailar esta mal?”, “Excelente plan, con ropa cómoda, buena música, felicidades que le rinda que es lo difícil”, “La colombiana más encantadora y hermosa. Cediel, una hembraza de mujer”, se menciona.

La colombiana no tardó en contestar a quienes la atacaron y enviar buena onda a quienes sí la apoyan y quieren verla feliz. “Gente que no tiene vida (…). Primero, no idealicemos a las personas, ni siquiera si son personas públicas, todos somos iguales y, segundo, tengan calma para responder o ignorar. Si es algo que realmente fastidia, bloqueen, pero no contaminen su corazón con esa energía que no es necesaria cuando la pueden llenar de cosas más positivas”, expresó Jessica Cediel en las historias de su cuenta de Instagram.

Recientemente, antes de las críticas que recibió por su video bailando, fue juzgada por la rutina que compartió en esa misma red social para cuidar su cabello. Internautas la cuestionaron por hacer ese procedimiento estético en la cocina y no en el baño, pues hacerlo cerca de la comida no sería lo más higiénico.

“No jodas, ¿Por qué no te haces tus mascarillas en el baño?”, “¿Eso se aplica en la cocina?”, “¿Por qué se lava el pelo en la cocina”, “Eres bellísima por naturaleza”, “Me gusta verte así al natural”, mencionaron sus seguidores.