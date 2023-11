Guajira, del ‘Desafío the box’, sorprendió al salir sin ropa en Halloween

Kelly Ríos, mejor conocida como Guajira, fue una de las participantes de la temporada 2023 del Desafío the box, concurso del canal Caracol en el que llegó a ser finalista, pero no se llevó el premio mayor.

Y aunque han pasado tres meses desde que terminó el programa, la concursante continúa siendo tema de conversación en redes sociales. En esta ocasión por el atrevido disfraz que lució en Halloween.

¡No te pierdas el disfraz de Guajira, finalista del 'Desafío the box'! Fotografía por: Redes sociales de guajira

¿De qué se disfrazó Guajira del ‘Desafío the box’?

Kelly Ríos aprovechó la ocasión y la atención de la que goza para demostrar su pasión por Pantera Negra, uno de los personajes del multiverso cinematográfico de Marvel. Sin embargo, lo hizo de una manera que pocos esperaban, pues no utilizó ningún tipo de traje sino que optó por pintarse el cuerpo (body paint).

Lo único que usó la joven de 29 años en su disfraz fue una pequeña tanga y unos elementos conocidos como tapa pezones. De resto mostró su cuerpo sin ropa y presumió la envidiable figura que la caracteriza a través de varias fotos y videos que colgó en redes sociales.

Te puede interesar: Carin León opinó sin filtro sobre su imitador en ‘Yo me llamo’ ¿Qué dijo?

Seguidores de Guajira y del Desafío the box no tardaron en comentar las publicaciones y fueron cientos de elogios los que se llevó esta sensual Pantera Negra.

“Me quedé con la boca abierta, esta mujer es preciosa”, “el mejor disfraz que he visto en este Halloween”, “eres una morena preciosa, una Black Panther divina” y “el disfraz está muy bueno, pero qué me dicen del cuerpazo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Las cosas que quizá no sabías de ‘Guajira’, finalista del ‘Desafío the box’

Días después de finalizar el programa, Kelly Ríos contó que es abogada de profesión y tiene un estudio técnico en criminalística. Aunque disfruta mucho de hacer CrossFit, aseguró que también goza de hacer actividades como ciclismo de montaña. Además, practica apnea y suele participar en medias maratones.

Aparte de esas actividades deportivas, le gusta el baile, de hecho, disfruta de géneros musicales como la champeta. A su vez, es de sus preferencias danzar al ritmo de música africana.

Puedes leer también: Miguel Varoni confesó que está “en alto riesgo” de padecer grave enfermedad

Convertirse en una de las participantes del Desafío the box no fue sencillo, de hecho, comentó que tuvo que hacer audiciones en seis ocasiones. Su esfuerzo, sin embargo, valió la pena, pues, aunque no ganó, llegó a la final y logró el segundo lugar.

Por último, Kelly Ríos manifestó en sus redes sociales, que La Guajira es su lugar favorito en Colombia para descansar, específicamente, Dibulla, el municipio donde creció.