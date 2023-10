Byron, del ‘Desafío The Box’, subió temperatura en redes con foto en ropa interior

Byron fue uno de los participantes más destacados del Desafío The Box 2023, reality show del canal Caracol que puso a prueba las habilidades físicas y mentales de sus jóvenes concursantes.

Este hombre de 29 años es originario de Medellín y, desde pequeño, mostró interés por los deportes de aventura. Por esta razón llegó a practicar parkour, escalada, ciclismo, motocrós y otras disciplinas que le exigen un alto nivel de rendimiento.

La pasión de Byron por el deporte lo llevó a participar en el Desafío The Box, donde se enfrentó a otros 35 competidores en pruebas de resistencia, velocidad, fuerza y estrategia. Formó parte del equipo Beta, uno de los tres grupos que compitieron por el premio mayor de 800 millones de pesos. Sin embargo, no logró llevarse el primer lugar.

Este era el look de Byron cuando estaba en del ‘Desafío The Box’ Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Byron subió foto en ropa interior y elevó la temperatura en redes sociales

Durante su paso por el programa del canal Caracol, el antioqueño confesó que no siempre tuvo la atlética figura que presume hoy en día, pues en su adolescencia era bastante delgado y mucho le costaba ganar un poco de peso o masa muscular.

Esta situación con su apariencia física, que llegó a causarle varios complejos, logró ser superada por Byron cuando ingresó a un gimnasio de su ciudad, donde aprendió que, con disciplina y esfuerzo, puede lograr cualquier objetivo que se trace en la vida.

Así lo recordó el exconcursante del Desafío The Box en una publicación que compartió hace pocos días a través de Instagram, en la cual comparó dos fotos suyas, una de estas en ropa interior, con la siguiente descripción: “Cambié, ¿o no? ¡Menos mal me decidí a hacer ejercicio!“.

Las reacciones a esta imagen no se hicieron esperar, por supuesto, y fueron miles de seguidores los que interactuaron con ‘me gusta’ y algunos comentarios, como: “No paro de ver esa segunda foto, andamos como atrevidos hoy”, “menos mal no te has cansado porque estás guapísimo”, “eres un gran ejemplo de esfuerzo” y “los procesos son largos y cuestan, pero los resultados motivan mucho”.

Un repaso por la experiencia de Byron en el ‘Desafío The Box’

Cabe mencionar que, a pesar de no ser el ganador en la edición 2023, el paisa destacó en ‘la ciudad de las cajas’ por su liderazgo, espíritu de equipo y actitud positiva ante los obstáculos.

Además, ganó varias pruebas individuales y colectivas, demostrando su versatilidad y su capacidad de adaptación. De igual manera, expuso gran capacidad para manejar los conflictos y las alianzas dentro del juego, manteniendo una buena relación con sus compañeros y rivales.