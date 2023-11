Miguel Varoni confesó que está “en alto riesgo” de padecer grave enfermedad

Miguel Varoni es uno de los actores más populares y queridos de la televisión colombiana, entre otras cosas, por el protagónico que desempeñó hace 20 años en Pedro, el escamoso. Sin embargo, en horas recientes se ha convertido en noticia por un tema ajeno a su vida profesional.

Una costumbre que Miguel Varoni tuvo durante muchos años podría ser causante de la afección Fotografía por: Instagram

Miguel Varoni dice estar en “alto riesgo” de padecer cáncer

Resulta que el actor, nacido en Argentina y nacionalizado colombiano, fue invitado al portal Protege tus pulmones, dedicado a sensibilizar e informar al público sobre las consecuencias del tabaquismo. Allí aseguró que durante muchos años de su vida fue un fumador compulsivo y eso podría traerle graves consecuencias.

“Yo fumé durante mucho tiempo, fumé desde los 14 años. Dejé de fumar hace exactamente 11 años, por eso soy una persona que aún está en alto riesgo”, dijo sobre la posibilidad de padecer cáncer de pulmón.

Para descartar cualquier tipo de afección en sus pulmones, Miguel Varoni se sometió a un examen médico para confirmar o descartar la presencia de cáncer en esta zona de su cuerpo.

“Aunque dejé de fumar hace once años, quería conocer mi riesgo de padecer la enfermedad y adelantarme a cualquier cosa que pudiera ir mal. Con Catherine a mi lado, estoy compartiendo mi experiencia de detección para el cáncer de pulmón para inspirar a otros. Uno tiene que tomar la ventaja; tomar la delantera; no esperar a ver si algo pasa o si me detectan algo. Yo creo que hay que hacer las cosas”, concluyó a través de un video publicado en la tarde del 31 de octubre.

Así entonces, el esposo de Catherine Siachoque deberá esperar unos días para conocer el resultado del testeo.

Datos que quizá no sabías sobre Miguel Varoni

Es hijo de la actriz colombiana Teresa Gutiérrez y del compositor, violinista y director de orquesta argentino Américo Belloto Varoni. Su padre falleció cuando él tenía cuatro meses de edad y su madre lo llevó a Colombia, donde demostró ser un apasionado por las artes.

Debutó como actor en la obra Las señoritas Gutiérrez a los 12 años. Desde entonces, ha participado en varias producciones de teatro y televisión, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Algunas de sus telenovelas más exitosas son Pedro el escamoso, Los cuervos, La potra zaina, El ángel de piedra, Las Juanas, Te voy a enseñar a querer, Seguro y urgente y Más sabe el diablo.

Miguel Varoni también ha demostrado su talento como director de televisión. Dirigió la telenovela Eternamente Manuela, por la que recibió un premio TVyNovelas como mejor director.

Se considera a sí mismo como un hombre reservado, sincero, amoroso y consentido. Le gusta el cine, la lectura y la música; y es uno de los actores más guapos y carismáticos del mundo hispano, tanto así que, en 2009, fue elegido por la revista People en español como uno de los 25 hombres más bellos del mundo.