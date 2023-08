Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’, reveló si participantes tuvieron intimidad

Aunque el Desafío The Box se terminó el 25 de julio, todavía sigue siendo uno de los temas más comentados en redes sociales. Los exparticipantes han estado muy activos en sus redes sociales contando cómo vivieron la experiencia del reality, cómo fue la convivencia en la ‘Ciudad de las cajas’ y varios detalles que no se mostraron en la pantalla.

¿Participantes del ‘Desafío The Box’ tuvieron intimidad?

Aleja, la ganadora de esta temporada, ha estado activando la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ y allí sus seguidores han aprovechado para dejarle varios interrogantes.

Una de las preguntas que le dejó un usuario estuvo relacionada con la intimidad de los participantes. Puntualmente le preguntó si en algún momento ella o algunos de sus compañeros tuvo relaciones sexuales dentro de la competencia. Sobre eso, la modelo dijo: “si uno quería, le podía ‘bolear’, porque hasta preservativos encontraba uno por ahí, pero creo que por el estrés de la competencia ninguno lo hizo, eso pasaba a segundo plano”, aseguró.

¿Cuántas cirugías tiene Aleja Martínez?

La participante, quien fue criticada por su desempeño en el concurso, es muy elogiada en sus redes sociales por su belleza. Su esbelto y tonificado cuerpo no pasa desapercibido.

Un usuario la cuestionó sobre qué procedimientos estéticos tiene. “Yo únicamente me hice los senos, eso fue hace cinco años, y me hice algo así como una lipo. Yo siempre he sido delgada, pero me puse a comer muchas hamburguesas, entonces, en la parte de la espalda aproveché, con el cirujano que es excelente, y me rellené con la poquita grasa los laditos de la cola, pero ahora no tengo es nada, estoy flaca de tanto entreno”, contó, aclarando que no tiene tantas cirugías como muchos creían.

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’, le respondió a Guajira

Aleja se enfrentó a Guajira en la final. Su triunfo en el reality dejó un sinsabor en muchas personas, especialmente en la exintegrante de Gamma, quien era más fuerte físicamente que ella, por lo que muchos creían que ella iba a ser la ganadora.

Un internauta le escribió a Aleja en sus redes: “Guajira te anda tirando pullas”, luego de que ella asegurara que Aleja había tenido suerte únicamente. Sobre eso, la ganadora dijo: “yo creo que ya es hora de superar eso, yo ahora ando súper ocupada. Esas son las consecuencias de ganar y ya es hora de superarlo. Se puede despelucar, pero ya pasó y desganada no hay. Ya no pueden borrar nuestro nombre de la copa”.