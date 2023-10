Ex de Nela González envió inesperado mensaje a Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity Colombia llegó a su final en la noche del 8 de octubre, pero todavía algunos de sus personajes continúan dando de qué hablar, como Nela González y Claudia Bahamón, quienes son noticia por un tema bastante particular.

Resulta que Amalia Andrade, antigua pareja de Nela, se mostró bastante activa a través de su cuenta de X (antes Twitter), desde la cual opinó en varias ocasiones sobre el último capítulo del programa de RCN Televisión. No obstante, sorprendió al enviar un inesperado mensaje a la presentadora del concurso.

Nela González y Amalia Andrade. Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo la ex de Nela González sobre Claudia Bahamón?

Apoyada de un video que sugiere un supuesto romance entre la actriz venezolana y la modelo colombiana, Amalia Andrade envió un corto y ‘picante’ mensaje a modo de broma.

“Yo siempre supe que Nela iba a terminar con una modelo, la verdad. No me sorprende ¡Pilladas!”, escribió como descripción a la grabación, hecha, al parecer, por televidentes aficionados a MasterChef Celebrity.

En otro posteo, al exnovia de Nela González aclaró, a quienes no entendieron, que su anterior publicación es tan solo humor y no está señalando a nadie de tener un romance real. De hecho, para referirse a este comentario utilizó un término que resultó novedoso para algunos: shippear, que significa unir a dos personas en una relación amorosa aunque no sea real.

Yo siempre supe que Nela iba a terminar con una modelo, la verdad. No me sorprende. Pilladas @NelaGonzalez @CLAUDIABAHAMON pic.twitter.com/n9daIcTljl — Amalia Andrade A. (@amaliaandrade_) October 9, 2023

Ex de Nela González y su inconformidad con la final de ‘MasterChef Celebrity’

Durante toda la competencia, Amalia Andrade le expresó su cariño y apoyo a la actriz de Mi gorda bella, resaltando que, además de una gran profesional y una gran persona, es también alguien a quien le gusta mucho aprender y por eso en temas de cocina no se iba a quedar atrás.

Ya en la final, la ex de Nela se mostró muy atenta afirmando que, por el desempeño demostrado en el último reto, debería ser la venezolana quien se llevara el trofeo y los 200 millones de pesos. Sin embargo, al conocer la decisión del jurado, que entregó el título a Carolina Acevedo, manifestó su descontento.

“No sé, siento que mañana deberíamos hacer paro o algo así”, comentó en una segunda publicación, nuevamente a modo de broma.

A pesar de no haber sido la ganadora de la quinta temporada de MasterChef Celebrity, Nela González se convirtió en la favorita de muchos y se ganó el cariño del público colombiano, que espera verla pronto en una serie o, quizá, una película.