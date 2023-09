‘MasterChef’: El Negrito lanzó afilada pulla a Carolina Acevedo en redes sociales

MasterChef Celebrity atraviesa por su recta final y tan solo quedan seis participantes: Natalia Sanint, Adrián Parada, Nela González, Daniela Tapia, Carolina Acevedo y El Negrito; siendo este último quien desató una fuerte polémica entre los televidentes, al enviarle un mensaje a una compañera a través de redes sociales.

Quien recibió el ‘recado’ del influenciador fue Acevedo, con quien ha tenido varias discusiones a lo largo de la competencia. Incluso, ambos han admitido abiertamente que no se caen muy bien. “Cada vez que yo tenga una oportunidad de ‘joderla’ lo voy a hacer (...) Así que Carolina se va a tener que aguantar hasta que me saquen de aquí”, comentó el joven nacido en Valledupar en uno de los más recientes episodios.

Sin embargo, lo que no sabían sus seguidores es que la relación entre Carolina Acevedo y El Negrito no quedó en los mejores términos, tras finalizar las grabaciones de MasterChef Celebrity, según quedó en evidencia con un comentario que el creador de contenido dejó en Instagram.

El Negrito y Carolina Acevedo son dos de los rivales más grandes que quedan en 'MasterChef' Fotografía por: Captura de pantalla rcn televisión

¿Qué le dijo ‘El Negrito’ a Carolina Acevedo?

Todo ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando se le preguntó a los televidentes, desde las redes sociales de MasterChef Celebrity, a cuál de los concursantes le daría 10 minutos de ventaja sobre el resto.

El posteo generó una gran cantidad de comentarios, pero uno de los que más resaltó fue el de El Negrito, quien aprovechó la ocasión para enviarle una afilada pulla a su la protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre.

“Al que sea, menos a Carolina Acevedo”, escribió el famoso influenciador, generando asombro entre la comunidad internauta y una gran cantidad de reacciones.

El Negrito no es el único que envía mensajes a Carolina Acevedo fuera de ‘MasterChef’

Tras su eliminación del programa, Zulma Rey se despidió de todos sus compañeros y para el final dejó a Carolina, con la que sostuvo una mala relación durante la competencia y a quien aseguró, no haber podido entender nunca.

Días después de su salida, la actriz de A mano limpia se refirió de nuevo a su colega, gracias a una pregunta que le hicieron para las redes sociales del reality show de RCN Televisión.

“¿Te quedó alguna ‘espinita’ por sacarte?”, le preguntaron a Zulma Rey, quien contestó: “No, la última me la saqué con el ‘nunca te entendí’, porque ahí le di a entender que no me cayó bien”.