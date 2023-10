¿Qué significa la misteriosa hoja de laurel que usa Nela, en ‘MasterChef’?

MasterChef Celebrity Colombia se encuentra en su recta final. Los televidentes del popular concurso de cocina están a tan solo dos capítulos de saber quién será el ganador del programa. Por el título de mejor cocinero están compitiendo Natalia Sanint, Carolina Acevedo, Adrián Parada, Daniela Tapia y Nela González.

Llegar hasta el último capítulo no fue sencillo. Los concursantes tuvieron que enfrentarse a decenas de retos que pusieron a prueba su paciencia, su capacidad de trabajo en equipo y, evidentemente, sus dotes culinarios. Cada uno de los participantes, a su manera, buscó acomodarse y encontrar formas para hacer del camino más amable.

Nela González, quien se encuentra en la lista de quienes hoy buscan quedarse con el trofeo de MasterChef Calebrity, llamó la atención del público, no solo por su desempeño, sino también por un curioso amuleto que llevó a lo largo de la competencia: una hoja de laurel sobre una de sus orejas.

También puedes leer: Nela González reveló quién es su favorito para que gane ‘MasterChef’: “admiración”

Varios de los televidentes del concurso tenían dudas acerca del significado de aquella planta, por eso aprovecharon la oportunidad que les dio la actriz venezolana, quien respondió sus cuestionamientos en redes sociales, para preguntarle directamente. En una historia de su cuenta de Instagram reveló los distintos significados que el talismán tiene para ella.

¿Qué significa la hoja de laurel de Nela González?

“A mí me gusta mucho cocinar con laurel, me parece que es una de las mejores especies, me encanta cocinar con laurel. Pero más allá de eso, el laurel... se acuerdan de la corona de laurel, que se la dan como a los ganadores, es como de triunfo (...) y más allá de eso, el laurel representa, no solamente protección, sino sabiduría, entonces era como un amuleto que llevaba siempre”, detalló al responder el misterio que tantos seguidores de MasterChef Celebrity tenían sin resolver.

En esa misma dinámica de preguntas y respuestas aseguró que no conocía la identidad del ganador de la competencia, pero que le gustaría, de no ser ella, que el trofeo fuera para el comediante Adrián Parada. “Creo que ya también saben quién me gustaría que gane, y es, definitivamente, Adrián, Adrián, Adrián José, la tía Parada, mi admiración siempre”, comentó.

Te puede interesar: ¿Nela González, de ‘MasterChef’, quiere ser mamá? Esto confesó

En esa misma dinámica de preguntas y respuestas aseguró que no conocía la identidad del ganador de la competencia, pero que le gustaría, de no ser ella, que el trofeo fuera para el comediante Adrián Parada. “Creo que ya también saben quién me gustaría que gane, y es, definitivamente, Adrián, Adrián, Adrián José, la tía Parada, mi admiración siempre”, comentó.

“MasterChef es el trabajo y dedicación de muchísimas personas que hacen que cada noche ustedes puedan vernos, disfrutar y sufrir con nosotros. Personas que no ven, pero que sin ellos no sería posible. Hoy mi agradecimiento, respeto y admiración es para ellos, por darlo todo para ayudarnos hacer realidad esta mágica locura. Maquillaje, vestuario, cámaras, luces, sonido, gastro, ambientación, cafetería, realizadores, edición, dirección, producción. A cada uno de los que forman parte de cada equipo gracias por ayudarme hacer un sueño realidad”, señaló.