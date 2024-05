Epa Colombia se casa con Karol Samantha: esto se sabe sobre la propuesta

Los rumores eran ciertos. Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, tiene planes de casarse con Karol Samantha y así dar un paso más en la conformación de una familia que, además, complementa Daphne Samara, su recién nacida. Así lo confirmó la influenciadora en una reciente entrevista a través de la cual habló a fondo sobre la planeación de su boda.

'Epa Colombia', influenciadora y empresaria colombiana. Fotografía por: Revista Vea

Así pedirá Epa Colombia la mano de Karol Samantha

En una charla con Lo sé todo, programa de entretenimiento del Canal 1, la también empresaria mencionó que “muy pronto” planea pedirle matrimonio a la mamá de su hija.

“Tengo una pareja maravillosa, que me apoya un montón, siempre ha estado ahí y es un ser humano maravilloso. Yo me pienso casar con Karol (...) No lo había contado, pero me voy a casar con ella muy pronto. Le voy a pedir matrimonio. Hay que mirar cómo hacerlo para que la pueda sorprender. Quiero que sea lindo y que sea único”, explicó Epa Colombia sobre lo que tiene planeado para su propuesta de boda.

¿Epa Colombia quiere tener más hijos?

Durante su conversación con Lo sé todo también le preguntaron a la figura de redes sociales si planea darle un hermano a Daphne Samara, quien apenas tiene un mes de nacida, y ella contestó que su deseo es agrandar la familia, pero para eso deberá esperar un tiempo.

“Más adelante, después de que nos recuperemos. El doctor dice que por ahí en dos añitos nuevamente. Hay que esperar que todo se acomode y me sane para volver a tener otro bebé”, explicó.

Cabe recordar que Epa Colombia quedó en embarazo gracias a un exitoso proceso de fertilización in vitro, con donante extranjero, por el cual pagó una millonaria suma de dinero: “Normalmente estos procedimientos son muy costosos. Más o menos entre cincuenta y cien millones de pesos, eso sin incluir las inyecciones, los medicamentos y las idas al laboratorio. Digamos, como mi pareja quería que fuera niña, entonces tocaba llevar ese procedimiento a otro país para asegurarnos de ello y, por supuesto, eso también tiene un costo adicional. Todo cuesta mucho”.