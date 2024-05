‘Epa Colombia’ por fin habló de su hijastro e hizo una inesperada confesión

Desde que Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, formalizó la relación amorosa con Karol Samantha, fueron varios los curiosos que se dedicaron a escudriñar en el pasado de su actual pareja y sacaron a la luz algunos datos de su vida privada. Fue así como se supo, por ejemplo, que la joven tiene un hijo.

Sobre el niño no hay mucha información, aunque los rumores abundan en redes sociales. Razón por la cual existen varias dudas entre aquellos que permanecen al tanto de la vida de la influenciadora, y una de esas es por qué el pequeño no suele ser protagonista en sus publicaciones ni en las de Karol.

'Epa colombia' y Karol Samantha, novia de la influenciadora y madre de su hija Daphne Samara. Fotografía por: Leonardo Sánchez

¿Por qué Epa Colombia no muestra a su hijastro en redes sociales?

Luego de mucho tiempo, la también empresaria se animó a responderle a todos aquellos que preguntan por hijastro, pues así lo considera, y confesó por qué no suele aparecer a su lado en las fotos y videos que publica en sus cuentas.

“No me importa lo que digan de mí, menos de mi hija, ni tampoco de mi pareja y su hijo. Amiga, el niño vive mejor que usted. Y si me pongo a pensar, yo no estoy aquí para publicarlo porque no es mi hijo, es el de ella. Obvio, yo soy la madrastra, pero amiga, tú no sabes nada”, expresó ‘Epa Colombia’.

A pesar de lo dicho por la figura de redes sociales, todavía rondan entre sus seguidores varias preguntas, como las de dónde y con quién vive el menor, cuántos años tiene, quién es su papá y otras más.

¿Cómo se la lleva ‘Epa Colombia’ con el hijo de su novia?

La anterior declaración se suma a otra que, en febrero de 2023, entregó Daneidy Barrera sobre su hijastro. Lo primero que comentó en aquella ocasión es que Karol Samantha “es una buena madre” y por eso destacó esta labor con un cariñoso mensaje.

Además, respondió a quienes dicen que la mujer “abandonó a su hijo”, pues es uno de los rumores que corre desde hace tiempo.

“Muy bien amiga, muy bien, es un niño muy maravilloso y muy educado y muy respetuoso. Y, por cierto, ella no abandonó a su hijo, de hecho, en este momento se está viendo con él y ella comparte con su hijo. Es que no tengo que estarlo publicando amiga (…) es una buena mamá que sacó su hijo adelante, una mujer verraca y trabajadora”, afirmó ‘Epa Colombia’ por medio de Instagram.