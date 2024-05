Entre insultos, Anuel AA y la madre colombiana de su hija discutieron por redes

Asombrados quedaron los seguidores de Anuel AA, luego de presenciar el candente cruce de mensajes que protagonizó en Instagram con Melissa Vallecilla, la modelo colombiana con quien tuvo a su hija Gianella.

Melissa Vallecilla y Anuel AA con su hija Gianella Gazmey Vallecilla. Fotografía por: Instagram

¿Por qué pelearon Anuel AA y Melissa Vallecilla?

La joven mujer se pronunció en contra de la entrevista que el reguetonero concedió recientemente en Alofoke Radio, en la que reconoció como su primogénita a Cattleya, hija que tuvo con Yailin el 13 de marzo de 2023, aun cuando Gianella nació primero (5 de junio de 2022).

“Por lo visto, el uso de drogas y de alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos Gianella no cuenta, ¿por qué la mantienes desde que estoy en embarazo?, ¿por qué andar con ella de gira un mes y celebrarle los cumpleaños?, ¿o por qué me tienes demandada por su custodia?”, fue el mensaje que Melissa el envió a Anuel AA por medio de una historia

Posteriormente, la colombiana aprovechó la ocasión para hacerle una advertencia al padre de su hija, con quien aseguró haber tenido una relación amistosa de 3 meses y no una de 3 horas, como lo señaló en su momento el puertorriqueño: “Quiero que sepas que te voy a contrademandar porque no eres un hombre apto para estar cerca de mi hija ¡Mal padre! Y si me toca renunciar a su apellido y manutención pues renuncio porque yo sola puedo tener a mi hija como una reina”.

Anuel AA le respondió a Melissa Vallecilla

Horas después de las fuertes palabras que recibió por parte de la madre de Gianella, el ex de Karol G justificó sus declaraciones en Alofoke Radio y manifestó que, en algunas ocasiones, se confunde porque a su vida llegó primero Cattleya y con ella ha compartido más tiempo.

“En mi conciencia a veces puedo tener la confusión de decir que Cattleya es mi primera hija porque en mi vida yo supe de ella primero; yo ya le había escogido hasta el nombre con la mamá, antes de que saliera a reducir que Gianella también es hija mía. Catta es la única hija que vi nacer y, por lo tanto, las primeras experiencias que tuve con una hija fueron con ella (...) Sí, Gia es mayor q Catta y es mi primera hija, pero mis primeras experiencias como padre de una niña pues fueron con Catta”,

“A la mamá de Gia yo la vi una noche y no la volví a ver más nunca hasta que tenía a mi hija en sus brazos (...) Y si la mamá de Gia quiere hacerse famosa y quiere hacer dinero, pues que trabaje, que cante o que haga algo, pero no lo va a lograr hablando m*erda en Instagram, después de desaparecerse un año entero y regresar con una barriga y con el plan diabólico de sacarle dinero al papá de su bebé porque es millonario, como si un hijo fuera un seguro de vida. Esa no es la forma, bruja”, concluyó Anuel AA, quien es padre de un tercer hijo llamado Emmanuel Gazmey, niño que está próximo a cumplir 11 años.