Elianis Garrido habló de su exnovio Anddy Caicedo, y reveló por qué terminaron

Hasta el 2021, uno de los romances más admirados en el mundo de la farándula en Colombia fue el de Elianis Garrido y Anddy Caicedo. La pareja había confirmado su relación en el 2016 y desde entonces, no dudaban en presumir lo enamorados que estaban.

Elianis Garrido y Anddy Caicedo. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Elianis Garrido y Anddy Caicedo?

A comienzos del 2022 se conoció la noticia de la ruptura y aunque al principio ambos trataron de ser lo más herméticos posible con el tema, hace unos meses el cantante ‘soltó la lengua’ y reveló qué había pasado entre ellos. En una entrevista con Tropicana, aseguró: “Se terminó, de repente… Son dos cosas diferentes, mi relación fue muy linda, yo la quise mucho, creo que nos quisimos mucho, por eso la gente recuerda la relación siempre, pero una cosa es eso y otra cosa es mi música y mi carrera. A ella siempre le deseo lo mejor, siempre, ¿cómo no? Después de cinco años”.

¿Por qué terminaron Elianis Garrido y Anddy Caicedo?

Durante varios meses, la presentadora de Lo sé todo, del Canal 1, prefirió guardar silencio y no referirse a lo que había ocurrido con su relación. Ahora, casi dos años después y ya casada con su esposo Álvaro Navarro, habló con su colega Eva Rey y reveló algunos detalles de ese sonado romance.

La conductora de Desnúdate con Eva, le preguntó si todavía se siguen hablando, a lo que Elianis respondió: “no, cero rencores, cero resentimiento… No se puede odiar lo que amaste. Yo lo amé con todos mis huesos, con toda mi alma, y lo adoré y le agradezco mucho. Sí mantenemos un tipo de contacto, prudente, porque él tiene su familia y yo la mía… Es que nunca hubo un quiebre, nunca hubo un insulto, no hubo una infidelidad descarada, pues, y en últimas nuestra ruptura se dio de a poquito. El día que tomamos la decisión, ya habíamos pasado el duelo”, dijo.

Luego, aseguró que siempre le guardará un gran amor y cariño a su expareja y a su familia. “Yo lo adoraré con mi corazón y lo único que deseo es su felicidad, lo admiro como artista y nada me haría más feliz que él fuera súper feliz, si lo veo en la calle, él también me lo dice, me abraza, lo abrazo, no somos amigos, imposible, pero adoro su familia, hay un amorcito. Yo creo que con casi todos mis ex hay un recuerdo lindo”.

Elianis Garrido ha recibido propuestas indecentes de políticos y empresarios

Otro de los temas que la presentadora tocó en esa entrevista, fue de las propuestas indecentes que ha recibido a lo largo de su carrera. “Las propuestas económicas que han llegado de políticos, empresarios, narcotraficantes, a lo largo de mi carrera han sido agresivas. Un tipo me ofreció una camioneta como de 400 millones de pesos. Yo no estoy en venta, no tengo una etiqueta. He conocido empresarios con la esposa al lado y después te mandan el inbox frenteado, o te lo mandan a decir con alguien”, dijo.