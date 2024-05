Diana Ángel se refirió a Martha Isabel Bolaños de LCDLF: “yo no le dije vieja”

El 12 de mayo pasado, el público eliminó a Diana Ángel de La casa de los famosos, lo que fue considerado una “derrota” para los Papillentes, pues a partir de ese momento, su equipo comenzó a desintegrarse. Ocho días después salió La Segura. Esa ha sido, hasta el momento, una de las eliminaciones más emotivas hasta el momento.

Las constantes peleas y desacuerdos entre el team liderado por Karen Sevillano, cada día son más evidentes. Aunque habían demostrado ser muy unidos, los participantes ya no están pensando como equipo, sino de manera individual.

¿Qué ocurrió con Diana Ángel y Martha Isabel Bolaños?

Hace unos días, la actriz y cantante Diana Ángel hizo una publicación en sus redes sociales donde le respondía a las personas que le decían vieja. Allí aseguró que se sentía orgullosa de cómo se veía y que no le ofendía que la criticaran por su físico.

“A mí no me ofende que me digan “vieja”, o “cucha” o que se burlen de mi estado adentro de “La Casa”, en donde no dormía, no comía, tenía depresiones, cambios de ánimo, enfermedades y toda clase de desórdenes físicos en los que lo último en lo que pensaba era en cuidarme, verme ‘linda’ o estar manteniendo una apariencia”, dijo.

A raíz de ese mensaje, sus seguidores comenzaron a reclamarle, recordándole el día que se refirió a su compañera y colega Martha Isabel Bolaños con ese término de “vieja”.

“Cuando destruyó a Martha con los comentarios de vieja solterona eso sí no le pareció malo, se llama Karma”, “en sus historias dice que no critiquemos la vejez, ¿y usted no le dijo a Martha que estaba vieja y solterona? Entonces mami me confunde su contrariedad”, son algunos de los comentarios que le dejaron en sus redes.

¿Diana Ángel tildó de “vieja” a Martha Isabel Bolaños?

Luego de varios días de polémica en redes, Diana rompió el silencio y explicó lo que realmente quiso decir:

“Este video se titula ‘Yo no le dije vieja a Martha’. Yo no le dije vieja a Martha, mis amores, yo utilizo la expresión ‘vieja’ porque los rolos decimos mucho eso. Yo digo: ‘esa vieja me cae bien, esa vieja es chévere, esa vieja es bonita, esa vieja me agrada’, yo no le dije vieja a Martha, solamente utilicé ese término como una expresión de género. Hubiera podido decir esa ‘chica’ es tal y tal, esa ‘mujer’’ es tal y tal, esa señora’ es tal y tal. ¿Cómo le voy a decir vieja a Martha si yo tengo 48 años y ella 50?, tenemos la misma edad. Espero que con esto les quede claro porque qué lora la de ustedes con eso”, dijo a través de un video que ya cuenta con más de 8 mil likes.

Pese a que la actriz explicó, algunos internautas no creyeron en sus palabras: “usted le dijo VIEJA SOLTERONA, aprenda por lo menos a ser sincera”, “dijiste vieja amargada”, “ya para qué se retracta, fue terrible su comportamiento allá”.