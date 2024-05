Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, hizo dura confesión: “no tenía ganas de vivir”

Desde la muerte de Martín Elías, el 14 de abril del 2017, el nombre de Dayana Jaimes ha sido muy comentado en redes sociales y medios de comunicación. Miles de internautas criticaron la forma en la que la periodista llevó el duelo de su esposo. Incluso, algunos llegaron a afirmar que, supuestamente, se había aprovechado de eso para ganar fama.

Te puede interesar: ¿Martín Elías iba a separarse de Dayana Jaimes días antes de morir?: “él lloraba”

Dayana y Martín Elías. Fotografía por: Instagram

No obstante, Dayana ha sido muy directa en afirmar que la temprana muerte del intérprete de 10 razones para amarte ha sido uno de los episodios más duros de su vida.

¿Dayana Jaimes pensó en terminar con su vida?

Aunque actualmente, Dayana ya pudo superar la muerte de su esposo y está lista para iniciar una nueva relación sentimental, algunos de sus seguidores retomaron el tema de la muerte de Martín Elías, debido al reciente deceso de Mamá Vila, la abuela del cantante y madre de Diomedes Díaz.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un usuario le preguntó: “¿en tu proceso de duelo te dio insomnio o despertabas varias veces?”. Jaimes reconoció que, era tanto su dolor, que no le veía sentido a vivir.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Se los juro que en ese momento yo no tenía ganas de nada, no tenía ganas de vivir, y pienso que, si Paula no estuviera en mi vida, yo ni estaría hablándoles a ustedes aquí y Dios todo lo hace perfecto. Yo tenía que tener a Paula para seguir luchando y para seguir adelante porque ya no le veía sentido a la vida, para mí Martín era todo, después de Dios, él, y yo no dormía, yo me iba de largo, toda la noche despierta, era increíble. Es cuando mi familia decide llevarme a donde el psiquiatra”, reveló.

Aunque no volvió a ser la misma, Dayana ya se muestra más tranquila, feliz con su hija Paula Elena Díaz, y siete años después de ese trágico momento, ya recuerda al cantante con alegría y mucho agradecimiento.

Los internautas no dudaron en dejar sus opiniones: “solo quien ha perdido a un ser amado entiende y dimensiona el dolor y las ganas de nada que sienten”, “tanto que la critican y no saben cuánto ha sufrido, no es perfecta, nadie lo es, pero eso se nota que amó a su esposo y ama a su niña”, “tantos atacándola, y ella en medio de su dolor logro salir adelante por su hija, o de lo contrario otro sería el cuento”, “para mí ella siempre ha sido sincera, mucho dolor carga esa mujer y son cosas que no se esconden con nada”.

Vea también: Hija de Christian Nodal y Cazzu casi muere en el parto: “fue muy traumático”

Reencuentro de Dayana Jaimes y Patricia Acosta

En redes sociales se especuló mucho sobre la supuesta mala relación de Dayana Jaimes y su exsuegra Patricia Acosta. Hace unas semanas se reencontraron en ‘La ventana marroncita’ y la periodista se refirió a ese momento.

“Ella no se imaginaba que yo iba a estar allá, enseguida me preguntó por Paula, se portó súper amable conmigo, eso estaba muy lleno, y yo le dije: ‘señora Patri, busque quién le ayude’, porque pienso que ella sola no da abasto para tanto turista. Tiene todo el museo con muchas fotos mías, estaba muy contenta, la verdad”, aseguró.