Hija de Christian Nodal y Cazzu casi muere en el parto: “fue muy traumático”

Tras su sonada ruptura de Belinda, con quien estuvo comprometido, Christian Nodal inició un romance con la también cantante argentina Cazzu. Al comienzo de su relación, el intérprete de Adiós amor estaba involucrado en un escándalo con su exsuegra, quien lo llamó “naco”.

Eso desencadenó la furia del cantante, quien, en ese momento, le respondió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Después de un tiempo, ese escándalo quedó en el olvido y meses después el artista inició su relación con Cazzu, quien se convirtió también en la madre de su primogénita.

¿Qué pasó con la hija de Christian Nodal?

El 14 de septiembre del año pasado, Christian Nodal se convirtió en padre de Inti, su primera hija con su novia.

Aunque el cantante no publica muchas cosas en redes sociales, Cazzu sí lo hace. En su cuenta de Instagram donde tiene 13,2 millones de seguidores, la artista ha publicado varias fotos familiares, demostrando lo felices que están en su etapa de padres.

Recientemente, Nodal hizo una cruda revelación en una entrevista con la conductora Luz García para su podcast Noche de Luz. De acuerdo con su relato, el día del nacimiento de su hija, ella y Cazzu casi pierden la vida.

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito”, aseguró. Cuando el médico rompió la placenta para inducir un parto natural, la cabeza de la bebé quedó presionada con el cordón umbilical. “Pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza y la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezaron a bajar)”, contó.

El momento fue tan angustiante, que el artista pensó que perdería a su hija y a su novia. Incluso, pensó que quitarse la vida si eso hubiera sucedido. “Es el peor sentimiento en mi vida. Yo estaba: ‘Dios por favor nunca te pido nada, no me hagas esto... este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola’”. Afortunadamente, la situación pudo controlarse y la bebita nació en perfectas condiciones.

De la misma manera, Nodal afirmó sentirse muy contento con su relación con Cazzu, pues llegó en uno de los momentos en que más lo necesitaba. “Ella llegó en una etapa en la que estaba más tranquilo, solo tenía una vida más desordenada, no tenía dónde vivir y andaba como loquito de aquí para allá. Llegó en un buen momento, ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho, un mujerón”.