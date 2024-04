Dayana Jaimes genera polémica por foto de Martín Elías Jr: “me pareció tenebroso”

El 14 de abril del 2017, el mundo del vallenato se vistió de luto con la temprana muerte de Martín Elías, luego de sufrir un accidente de tránsito en una vía de San Onofre, Sucre, horas después de terminar un concierto en Coveñas, el Viernes Santo.

Funeral de Martín Elías

Por la gravedad de las heridas, el hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta falleció en una clínica de Sincelejo. Una de las personas más afectadas por su pronta partida fue su esposa Dayana Jaimes, madre de su hija Paula Elena.

¿Qué pasó con Martín Elías Jr?

Este mes se cumplen 7 años de la muerte de Martín Elías. Para rendirle un homenaje, Elder Dayán, hermano del artista, realizó un concierto en Coveñas, donde Martín se presentó por última vez.

La sorpresa fue que llevó como invitado al primogénito del intérprete de 10 razones para amarte. El joven, de 16 años, ha seguido los pasos de su padre como compositor y cantante.

Lo que llamó la atención de los fanáticos fue que, Martín Elías Jr llevó una camiseta similar a la que usó su papá el día que se presentó en esa ciudad. Además, hizo gestos muy parecidos a los de Martín cuando saludaba a su fanaticada, causando revuelo en las diferentes redes sociales.

¿Qué piensa Dayana Jaimes de la presentación de Martín Elías Jr?

La foto es toda una sensación. Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías dejó unos mensajes en su cuenta de X, explicando por qué no ha podido ver los videos de la presentación del joven. De acuerdo con lo que dijo, ver esa imagen le generó una profunda tristeza, pues le recordó ese día del fallecimiento del cantante.

“No me he tomado ni el trabajo de ver ninguno de los videos de Martincito cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombré demasiado, por su físico con su papá y también por querer recrear un momento tan triste y difícil que aún sigue intacto en mi mente”, se lee en uno de los post que hizo.

También, aclaró que, aunque apoya la carrera de ‘Martincito’, como le dicen al joven, no quiere volver a recrear ese momento: “casi me da algo cuando la vi y no se trata del tema musical porque Martincito llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre, pero recrear esta imagen de un día tan triste y doloroso para todos me dejó con pelos de punta”.

Al final, se refirió a quienes la critican por opinar sobre la vida de Martín Elías: “a muchos les molesta cuando salgo a opinar algo de Martín QEPD cuando estoy en todo mi derecho de hacerlo. Para mí ver esta imagen fue recordar aquel día triste para una Colombia que lo vio cantar y también para su familia, especialmente para mí”.

Entre las críticas que le dejaron los usuarios, se lee: “Esta señora sí es polémica”, “Qué fastidio esta vieja, ya anda con otro y jodiendo”, “La gente sí jode, dejen al pelao tranquilo si se pone una ropa parecía del papá, es el hijo”, “Dayana siempre critica a todos”, “Y ella como sí pudo facturar con la muerte del esposo”.