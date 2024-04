Carolina Cruz sorprendió enviándole inesperado piropo a Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque están separados desde hace más de un año. Sin embargo, aunque ya no están juntos como pareja, siguen teniendo una gran relación por el bienestar de sus hijos.

Aunque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron hace varios meses, sus seguidores siguen expresando su tristeza por el fin de su relación. Fotografía por: Instagram

En varias oportunidades, la presentadora de Día a Día y el actor de Café con aroma de mujer han compartido momentos especiales; de hecho, hace unos días compartieron el cumpleaños de Matías, su primogénito, y posaron como toda una familia feliz.

“Tenemos una relación increíble. Obviamente, cuando estás viviendo el proceso, hay dolor, rabia, te estrellas y preguntas qué me faltó o qué no hice bien, pero al final encuentras las respuestas y entiendes que lo que quieren nuestros hijos son papás felices. Juntos, separados o con otras parejas. Si los papás están felices, los hijos también”, dijo Carolina en una pasada entrevista con Érika de la Vega.

¿Qué le dijo Carolina Cruz a Lincoln Palomeque?

En las últimas horas, la vallecaucana sorprendió a sus seguidores al dejar un particular piropo al padre de sus hijos. Todo ocurrió luego de que publicara unas fotos con su novio Jamil Farah, de quien se ha mostrado muy enamorada.

En la instantánea aparece Carolina abrazando por la espalda a Jamil, pero una usuaria quiso molestarla comparando a su joven novio con Lincoln, pero la presentadora no tuvo reparo en responderle de manera directa. “Está mejor Lincoln Palomeque”, le escribió la seguidora, a lo que ella le respondió: “para ti, y está perfecto, es un churro”.

Otros usuarios no pasaron desapercibida la respuesta de Carolina y comentaron: “es un churro y es el padre de tus hijos, pienso que debe ser un gran hombre, solo que las cosas no duraron como muchos o ustedes mismos alguna vez lo pensaron, y ya”, “los dos están churros, pero este tiene un picante de colágeno”, “estas hermosísima no prestes atención a los envidiosos”, “buena respuesta para ella, para ti está mejor este, se ve a leguas que te valora, respeta y te ama”.

¿Lincoln Palomeque tiene nueva novia?

En los últimos días, Palomeque se convirtió en tendencia luego de que lo relacionaran con una modelo, generando revuelo en redes sociales. Por ahora, el actor no ha confirmado o desmentido que tiene una nueva relación sentimental, pues tras su ruptura con Carolina Cruz ha optado por guardar silencio y manejar su área personal lejos de la opinión pública.

Las publicaciones que hace en sus redes sociales son relacionadas con su trabajo como actor y como papá. Sus hijos Matías y Salvador son los protagonistas de varios de los posts que ha hecho en las últimas semanas.

Sus seguidores están a la expectativa por si, en algún momento, el actor de Perfil falso publica alguna foto oficial de su nueva pareja sentimental.