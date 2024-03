¿Lincoln Palomeque va seguido a la casa de Carolina Cruz?: “es de mucho respeto”

Aunque están separados desde hace más de dos años, la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sigue siendo un tema de interés en redes sociales. La presentadora de Día a Día y el actor de Perfil falso estuvieron juntos por casi 14 años y fruto de su amor tienen dos hijos, Matías y Salvador.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio / @lincpal

Meses después de anunciar su ruptura, la también modelo inició una nueva relación sentimental con el piloto Jamil Farah. Desde entonces se ha mostrado muy enamorada y con muchos planes y proyectos personales y profesionales.

Por su parte, el actor no ha confirmado tener una nueva novia, aunque hace unos meses se llegó a rumorar que, posiblemente, también estaba enamorado. Lo cierto es que, pese a que ya no están juntos, Carolina y Lincoln tienen una muy buena relación por el bienestar de sus dos hijos.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque son buenos amigos

En una entrevista con Érika de la Vega, Carolina Cruz se refirió, entre otros temas, a su relación con el padre de sus hijos. Sobre el secreto para llevarse bien con la expareja, la presentadora dijo: “yo creo que el ingrediente principal, es que, mira, él y yo tenemos una personalidad muy parecida, que eso es muy chévere. Los dos somos muy tranquilos, nuestros hijos nunca, jamás, han visto en casa un maltrato, un grito, una mala palabra. Yo jamás les he hablado mal a mis hijos del papá y creo que nunca lo haré porque no tengo porque hacerlo”, aseguró la vallecaucana.

Asimismo, señaló que, pese a que su amor no funcionó, acordaron ser un ejemplo para sus hijos y tener una relación cordial. “Es una relación de mucho respeto. Sabemos que de aquí en adelante esto es lo que nos espera y es lo que vamos a vivir seguramente él con pareja y yo con pareja”, afirmó.

Lincoln Palomeque vive cerca de Carolina Cruz

En la casa donde vivieron juntos por tantos años sigue la presentadora, mientras que el actor se mudó tras la separación, pero no lo hizo lejos; por el contrario, según contó Carolina, están muy cerca para que él pueda visitar seguido a los niños. “Él va a la casa sin problema, los visita. Si quiere verlos todos los días, los puede ver y si quiere dormir con ellos todos los días, yo no tengo ningún problema. Él vive a tres cuadras de mi casa, entonces tenemos una relación muy bonita, muy amistosa”.

El desacuerdo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

En la misma entrevista, Carolina reveló que poco antes de separarse, tuvieron unas diferencias por su hijo Salvador, quien nació con unos inconvenientes de salud. “El papá de Salvador no quería que mostráramos en las redes sociales lo que estaba pasando. Él, muy respetuoso, me decía: ‘Ay, no quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo no quería esconder a mi hijo o taparlo, las mamás somos muy distintas a los papás, yo he mostrado porque me nace hacerlo”, aseguró.