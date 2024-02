Carolina Cruz de ‘Día a Día’ perdió un bebé. Así lo recordó: “fue muy duro”

En diálogo con Flavia Dos Santos para su programa Placeres con Flavia, Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, abrió su corazón y se refirió a diferentes momentos de su vida que la marcaron.

Carolina Cruz embarazada tres veces

La vida personal de la presentadora ha causado mucho interés entre sus seguidores, quienes han estado al pendiente de lo que le ocurre. Actualmente, Carolina Cruz tiene dos hijos: Matías y Salvador, fruto de su relación de casi 14 años con Lincoln Palomeque, de quien se separó hace más de dos años.

En su corazón siempre había estado el deseo de ser madre. Su primera experiencia fue con Matías. “Todo fue muy fácil, porque fue un embarazo natural, fue muy rápido. Mati nació prematuro, estuvo cinco días en UCI, estuvimos un mes con oxígeno en la casa, a domicilio, porque se le bajó un poquito la saturación. Ese fue un momento difícil para mí, de encontrarme con la realidad, eso me generó mucho susto”, relató sobre la llegada de su primogénito.

Tiempo después, Carolina Cruz quiso volver a ser madre, pero lamentablemente sufrió una pérdida. “Después yo tuve una pérdida cuando empezamos a buscar el segundo bebé, a las nueve semanas, eso también fue duro porque me tuvieron que hacer un legrado. Uno como mujer se culpa por muchas cosas... El 30 % de las mujeres hemos tenido una pérdida. Si tú pones en un salón a 10 mujeres, tres tuvimos pérdidas. Me dio duro, me tocó hacer un tema de sanación”, contó.

¿Por qué Carolina Cruz no podía quedar embarazada?

La vallecaucana reveló que en la búsqueda de su segundo hijo se enteró que tenía un problema con su ovulación, por lo que decidió someterse a un tratamiento in vitro. “Cuando empecé a buscar nuevamente, yo ya tenía 40 años, pero no quedaba embarazada, me di cuenta que mi ovulación estaba bajita, así que me tuve que hacer un tratamiento de fertilización in vitro que fue muy rápido y me fue muy bien y gracias a Dios existe Salvador”.

¿Qué le pasó a Salvador, hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

A los pocos meses de nacido, Salvador comenzó a tener algunos problemas de salud que lo llevaron a ser intervenido quirúrgicamente. “Cuando tienes un bebé, tienes que llevarlo al pediatra cada mes, y entre un mes y otro, la cabeza de un bebé crece en promedio tres centímetros, máximo cuatro, la cabeza de Salvador creció 7 centímetros, el doble”, dijo en una oportunidad.

Lo que habría ocurrido, es que el pequeño lo estaba eliminando el líquido cefalorraquídeo por medio de la orina, sino que, por el contrario, lo almacenó en su cabeza haciendo que esta creciera en un tamaño que no era normal para su edad.