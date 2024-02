Esposo de Nataly Umaña advirtió a Melfi: “a una mujer casada no se le acerca”

Por estos días, se ha convertido en tendencia la aparente cercanía de Nataly Umaña y Melfi en La casa de los famosos. Los participantes han estrechado una gran amistad en el reality, pero ante los ojos de algunos de sus compañeros y de muchos televidentes, entre ellos dos podría estar sucediendo algo más.

Ayer, Alejandro Estrada, esposo de Nataly, estuvo como invitado en el programa Buen día Colombia, el matutino de RCN. Allí fue cuestionado por los presentadores sobre la participación de su pareja en el reality y lo que opina sobre lo que está sucediendo con Melfi.

¿Qué piensa Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña, sobre Melfi?

El actor reconoció que, en efecto, sí ha estado enterado de lo que está ocurriendo con su esposa porque se ha visto el reality. “Sí he visto el programa, he visto una amistad que con el encierro de pronto se exacerban un poco las emociones y lo que ella dice ahí, al final no ha pasado nada. Mi deber como hombre, como pareja, como esposo, como proyecto de vida que tenemos más allá de lo que hay alrededor del show, de lo que quieren saber ustedes en Colombia, es apoyarla al 100%”, comenzó diciendo.

Asimismo, el actor de Tu voz estéreo aclaró que confía plenamente en Nataly. “No me esperaba que la amistad llegara a ese límite, pero conozco muy bien a Nataly, prefiero escucharla a ella personalmente, no sabremos si ha sido parte de la estrategia. Ya lo habíamos hablado y yo le dije que le diera manejo, si vas a estirar la cuerda siempre debe haber un límite. Sinceramente no me está mortificando mucho el tema, sin embargo, hay que entender que uno a una persona casada no se le acerca”, dijo.

Contundente mensaje de Alejandro Estrada a Melfi

Aunque el esposo de Nataly Umaña reveló que no siente celos de Melfi, sí aprovechó para referirse, de manera contundente, al joven panameño y lo que está haciendo con su esposa.

“Allá hay un chico que está disparando hormonas, y coqueteando con varias, es el mundo que él conoce y está acostumbrado a hacerlo, pero le falta mucho por conocer, porque lo que está haciendo está mal, uno no se le acerca a una persona casada, eso es falta de educación, y eso lo está dejando por el piso... Me ha mortificado verlo tan ‘maniflojo’, tocando a todas, yo como hombre no soy así, me disgusta lo que está haciendo, no me gusta que la toque”, dijo de manera contundente.

Al final, volvió a resaltar la confianza que le tiene a su esposa: “yo creo que la seguridad que tengo sobre ella sobrepasa los celos. En este tipo de ‘realitys’ no falta el que se te acerque, ahí es donde uno debe tomar límites”, aseguró.