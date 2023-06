Flavia Dos Santos: edad, hijos, su esposo Julio Dos Santos, 32 años mayor y más

Aunque es brasileña, Flavia Dos Santos se ha ganado el corazón de miles de colombianos, pues lleva varios años trabajando como presentadora y sexóloga en diferentes programas de televisión, radio y prensa escrita; además de sus proyectos personales en redes sociales y conferencias, donde brinda asesorías sobre temas de intimidad en la pareja.

Flavia dos Santos Fotografía por: LEONARDO SANCHEZ

¿Cuántos años tiene Flavia Dos Santos?

La presentadora ha guardado con mucha reserva su fecha de nacimiento y pocas veces habla sobre el tema. Lo que se sabe hasta el momento, es que nació el 22 de enero, pero se desconoce el año exacto. Flavia tendría entre 46 y 48 años. Estudió psicología en la Universidad de Brasilia y es profesional en Sexología Clínica Certificada en el Instituto Sessuologia Clinica di Roma.

¿Quién es el esposo de Flavia Dos Santos?

Aunque la sexóloga es un poco reservada con su vida privada, en algunas oportunidades ha hablado de su esposo. Se llama Julio Gómez Dos Santos, con quien lleva casada 30 años.

En una reciente entrevista con el programa Lo sé todo, la presentadora lo presentó y habló de las críticas que les hicieron al comienzo de su relación, pues él es 32 años mayor que ella. Actualmente Julio tiene 81 años. “30 años y dos hijos, algo bueno debe haber. Uno aprende con el otro, ella aprendió un montón de cosas conmigo porque se casó con un viejo y yo aprendo de ella todos los días porque me casé con una niña”, mencionó él.

Así comenzó la historia de amor de Flavia Dos Santos y su esposo Julio Gómez Dos Santos

Cuando se conocieron, el político estaba recién divorciado de su anterior esposa. Duraron tres meses saliendo hasta que se fueron a vivir juntos, cosa que no fue del total agrado de los padres de Flavia. En una entrevista con Se dice de mí, la sexóloga contó que se enamoró de él a primera vista. “Él vino a nuestra casa y nos dijo: ‘yo tengo mucho respeto y amistad por ustedes, así que no estoy aquí para jugar’”, recordó la mamá de la conferencista. Por su parte, su progenitor agregó: “se ha casado con mi yerno Julio mucho mayor que ella, incluso mayor que yo”.

¿Cuántos hijos tiene Flavia Dos Santos?

Fruto del amor de Flavia y Julio nacieron dos hijos: Guillermo y Leticia, quienes tienen aproximadamente 25 y 24 años. En una oportunidad, los jóvenes hablaron sobre cómo definen a su mamá. “Es chistosa, bajita, bravísima, infantil (a veces). Divina. Es una persona muy acogedora desde el momento que uno la conoce. Es un modelo a seguir y un alma joven sin importar la edad que tiene. Le encanta estar pendiente, participar y enterarse de todo. Es básicamente una máquina de chismes (jajajaja). Es una amiga más y una de las personas más fantásticas que tiene el mundo”, dijo Leticia.

Luego, agregó: “desde chiquitos nos mantuvo a mí y a mi hermano informados de absolutamente todo lo relacionado con la profesión de ella, lo cual, de alguna manera, nos hacía un poco más maduros en esos temas. Hoy en día vemos cómo mi mamá ha logrado impactar a muchas personas y, a la vez, ha creado algo que antes no existía en Colombia: una sexóloga como ella. Y, aunque no sea algo que a mí me interesa, es algo que ha sido de gran ayuda para muchas personas. Eso siempre es algo admirable”.

Por su parte, Guillermo añadió: “es muy chévere que ella sea tan abierta al tema de la sexualidad. No solo me encanta la profesión que tiene, sino también saber que es tan querida en Colombia, un país donde la bendición católica es tan perseguida. La admiro profundamente así me haga preguntas de terapeuta sexóloga”.