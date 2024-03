¿Quién entró a ‘La casa de los famosos’? Participantes quedaron “congelados”

Con el paso de los días, la convivencia en La casa de los famosos se vuelve más tensa. Ya se comenzaron a evidenciar las diferencias entre algunos de los participantes, quienes, incluso, ha protagonizado fuertes discusiones.

El más reciente capítulo de La casa de los famosos ha generado todo tipo de comentarios; de hecho, muchos televidentes y usuarios en redes han catalogado la nueva dinámica del reality como “un circo”.

Koral ‘La Diva’, esposa de Ómar Murillo, llegó a ‘La casa de los famosos’

Una de las novedades que presentó el capítulo de anoche del reality de RCN, fue la sorpresiva llegada de Koral Costa, esposa del actor Ómar Murillo. La cantante visitó la casa y aprovechó para enviarle un mensaje a su esposo.

No obstante, ‘El Jefe’ impuso una regla contundente denominada “congelados”, que consistía en que, pese a la visita, todos los participantes debían permanecer inmóviles y en completo silencio.

Una vez entró, la artista conocida como Koral ‘La Diva’ no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a su esposo, quien ha protagonizado varias peleas con sus compañeros, especialmente con Karen Sevillano y La Segura:

“Amor mío, eres el hombre más hermoso que tengo en mi vida, eres mi vida completa”, comenzó diciendo. De igual manera, Koral también envió unas palabras a los demás participantes de La casa de los famosos:

“Los amo a todos, gracias por todo el cariño que le brindan a mi esposo algunos, otros no. A mi esposo le digo que no importa lo que digan, yo sé con quién vivo: vivo con un esposo maravilloso, con un esposo que me ama, que me respeta, que me valora, que la única manera en la que me trata duro es en la cama, porque ahí es donde me gusta que me trate duro: en la cama (...) es como un colegio donde con algunos se lleva bien; con otros, quizás no, pero cuando salgan de aquí pueden ser amigos porque este es un juego, así que juegue con sus mejores cartas”, dijo mientras se paseaba por la casa.

Antes que ‘El Jefe’ le pidiera que saliera de la casa, Koral le recordó a Ómar cuánto lo ama. “Gracias por estos 15 años que me has regalado, gracias por ser el hombre que eres, gracias por darme siempre tu amor, gracias por enseñarme que el amor prevalece ante todo. Tú me has enseñado a ser sabia, mi carácter es más difícil que el tuyo. Quiero que hagas silencio, demuestra el hombre que eres. Te amo demasiado”.

Ómar Murillo conmovido con la visita de su esposa Koral ‘La Diva’

Una vez salió de la casa, ‘El Jefe’ autorizó a los participantes a moverse. Inmediatamente, Ómar Murillo “saltó” de la felicidad y la emoción de haber visto a su esposa y con voz entrecortada dijo: “Yo amo a mi esposa Koral La Diva. Te amo, te amo. Gracias Dios. Mi sueño no falló, este es el mejor regalo de la vida (…) Me siento feliz. Yo soñé que no la podía tocar, o sea Dios me la mostró en los sueños, nos mirábamos pero no podíamos tocarnos. Que Dios me haya dado esta oportunidad hoy con mi esposa y ese espectacular mensaje me genera felicidad”.

Algunos televidentes elogiaron a Koral por su presencia en la casa y por el apoyo que siempre le brinda al actor. “Buena recarga de energía para Omar, lo necesitaba️”, “qué belleza de señora, puro amor, qué bonito”, “un verdadero apoyo para su esposo”, “Koral no tiene pelos en la lengua. Le tiró veneno a la Karen”.