Ni actriz ni presentadora. Ella es la mujer que Lincoln Palomeque llena de elogios

Luego de su separación de Carolina Cruz, Lincoln Palomeque no se ha vuelto a ver en una nueva relación sentimental. Aunque hace unos meses se rumoró que tenía novia, no fue posible confirmarlo pues, hasta el momento, el actor de Perfil falso no lo ha hecho oficial.

Aunque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron hace varios meses, sus seguidores siguen expresando su tristeza por el fin de su relación. Fotografía por: Instagram

Por su parte, Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, sostiene un romance con el piloto Jamil Farah, de quien se ha mostrado muy enamorada. Aunque la vallecaucana no publica muchas imágenes con él, cada vez que lo hace cautiva a sus seguidores.

¿Quién es la mujer a quien Lincoln Palomeque elogia en sus redes?

Entre otras cosas, el actor se ha caracterizado por ser muy familiar. En sus redes sociales ha publicado imágenes no solo con sus hijos, sino también con el resto de su familia, afirmando que son lo más importante en su vida.

Esta semana, el actor sorprendió a sus seguidores al realizar una publicación presumiendo a su sobrina, hija de su hermano Juan Pablo Palomeque. La pequeña es una destacada deportista, quien practica gimnasia, deporte que la ha llevado a obtener medallas a nivel distrital. “Mi sobri campeona de gimnasia, competencia de varios colegios de Bogotá”, escribió junto a una imagen donde mostraba a su sobrina en el pódium.

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron?

En una reciente entrevista para el programa En defensa propia, de Érika de la Vega, Carolina Cruz se refirió a su relación con Lincoln Palomeque y las razones por las que, en parte, tomaron la decisión de separarse.

Cuando nació Salvador, el pequeño presentó algunos problemas de salud, por lo que la relación de ellos comenzó a deteriorarse. “El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo. ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?’”, afirmó.

Luego dijo, que, aunque lo intentaron, tomaron la decisión de tomar caminos separados: “nosotros como pareja intentamos muchas cosas, pensando en los hijos, que eso también es un error, pensar en los hijos y no en ti”.