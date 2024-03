Lincoln Palomeque y su relación de “casi 20 años”. Fue antes de Carolina Cruz

Lincoln Palomeque no solo es uno de los actores colombianos más queridos dentro y fuera del país, también ha sido considerado todo un galán de la televisión.

La vida del artista ha despertado gran interés en sus seguidores, quienes no dudan en estar al pendiente de lo que ocurre con él, en su área personal y profesional. A través de redes sociales, el actor muestra algunos detalles de su vida y llama la atención de sus fanáticas con sus fotos.

¿Lincoln Palomeque tiene nueva novia?

Hace más de dos años, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque anunciaron su separación, después de 14 años de relación. La expareja le puso punto final a su historia de amor que dejó como fruto dos hijos, Matías y Salvador.

Desde entonces, uno de los temas que más se habla en redes sociales y medios de comunicación de entretenimiento, es sobre la vida sentimental de la presentadora y el actor.

Carolina se dio una nueva oportunidad en el amor y ahora es novia del piloto Jamil, Farah. Por su parte, Lincoln no ha confirmado estar en una nueva relación sentimental. Al parecer, ha estado enfocado en su carrera y en sus dos hijos.

‘Bebé’ de Lincoln Palomeque

Recientemente, el actor hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 4,4 millones de seguidores donde mostró que está en la grabación de un nuevo proyecto, del cual no ha brindado muchos detalles. Al parecer, se trataría de la nueva temporada de Perfil falso, de Netflix.

Lo que llamó la atención de los cibernautas, es el mensaje, a manera de broma, que puso el actor mientras tomaba un descanso. “Aquí con esa bebé que me mira todos los días y con la que llevo una conexión de casi 20 años”.

Ese pequeño mensaje está acompañado de un corto video donde Palomeque muestra una de las cámaras utilizadas para las grabaciones de la producción que se encuentra rodando. Por supuesto, el actor no se refirió a una nueva pareja sentimental, sino a ese amor que siente desde hace casi 20 años por las cámaras. Los cibernautas no pasaron desapercibida la broma del actor.

De hecho, en varias ocasiones le han pedido que presente a su nuevo amor, pues hace unos meses se rumoró que tenía novia, pero hasta el momento, el cucuteño no lo ha hecho oficial ni tampoco ha dado mayores pistas al respecto.

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron?

En marzo del 2022 los famosos sorprendieron al anunciar su separación, poco tiempo después del nacimiento de Salvador, su hijo menor. En una entrevista con Érika de la Vega, la presentadora de Día a Día explicó uno de los motivos que los llevaron a tomar la decisión definitiva de separar sus caminos.

“Cuando empezamos a vivir todo lo de Salvador, el papá no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo con él. Muy respetuoso decía: ‘no quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’. Yo como mamá, que somos muy distintas a los papás, decía: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o a taparlo?. Mientras vivía todo lo de Salvador, también estaba la separación. Yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo, que no me dio tiempo para pensar en lo otro”, contó.

De igual manera, ambos revelaron en sus redes en ese momento a través de un corto comunicado, que su amor se había transformado, pero seguirían teniendo una buena relación por el bienestar de sus hijos.