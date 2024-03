Carolina Cruz reveló si tendría un hijo con Jamil Farah: “amo los bebés”

Carolina Cruz es una de las famosas más comentadas de las redes sociales. Sus seguidores siguen sus pasos y cada cosa que publica termina siendo una sensación.

Carolina Cruz Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

Aunque su carrera profesional es muy comentada, lo que ocurre con su área privada ha generado un mayor interés. Tras su separación de Lincoln Palomeque, la vallecaucana inició un romance con Jamil Farah, un joven piloto de quien se ha mostrado muy enamorada y con muchos planes a futuro.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Cruz?

Fruto de su relación de 14 años con Lincoln Palomeque, nacieron sus dos hijos, Matías y Salvador. Los pequeños de 6 y 3 años respectivamente, ha sido los protagonistas de muchas de sus publicaciones en redes sociales.

En varias oportunidades, la presentadora de Día a Día ha hablado de su faceta como mamá, asegurando que ese era uno de sus más grandes sueños. “Las mujeres tenemos la horrible costumbre de juzgar a las otras como si tuvieran que vivir lo que nosotras vivimos para aplaudir sus vidas, dejemos de criticar a nuestro género. Somos dadoras de vida, cuando llegamos a este mundo no nos dividieron en grupos, las de parto natural, las de cesárea, las que dan leche, las que no para ver quien es mejor que la otra. Somos MAMÁS, MAMÁS y eso ya es una MARAVILLA. Aplausos para todas porque somos igual de valiosas en los ojos de los más importantes...nuestros hijos”, escribió una vez en sus redes.

¿Carolina Cruz tendría más hijos?

Aunque el nacimiento de su hijo Salvador estuvo en los índices normales, con el paso de los días, el pequeño comenzó a tener algunos problemas de salud que no fueron fáciles ni para él, ni por supuesto para Carolina y Lincoln, quienes, a la par, sobrellevaban los trámites de su separación.

Recientemente, la modelo fue cuestionada sobre la posibilidad de tener otro hijo, esta vez con su actual pareja Jamil Farah. Sin embargo, Cruz dejó claro que, aunque le encantan los bebés, ya no tendría uno más. “No, yo creo que ya no. Tengo 45 años, no creas con Salvador, aunque sé que no tuvo nada que ver con la edad, eso le marca mucho a uno. Y yo amo los bebés porque no hay nada más que haya gozado como mis embarazos divinos, me fue super bien, fue espectacular. Mi recuperación postparto también es fantástica. Entonces podía quedar embarazada sin ningún problema, pero lo pienso mucho, porque así con mis dos gordos estoy bien”, dijo en una entrevista para el podcast de la influencer Erika de La Vega.

¿Cuántos años tiene Carolina Cruz?

La presentadora nació el 12 de junio de 1979. Actualmente tiene 44 años. Por su parte, su novio Jamil Farah tiene 32. La diferencia de edad no ha sido un impedimento para que la pareja se demuestre su amor. Aunque al principio recibieron críticas, hoy en día son elogiados por miles de seguidores, quienes resaltan que hacen una linda pareja.