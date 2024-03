Así descubrió Carolina Cruz que un novio le era infiel: “me iba a morir”

Carolina Cruz suele ser una de las presentadoras más comentadas en el mundo de la farándula en Colombia. La conductora de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, acostumbra a revelar por medio de sus redes sociales, algunos detalles de su vida.

Te puede interesar: Lina Tejeiro confesó que abortó por temor: “pienso en cómo se llamaría”

Carolina Cruz presenta todas las mañanas Día a Día del Canal Caracol con: Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde y Catalina Gómez. Fotografía por: El Universal

Su área sentimental genera mucho interés en sus seguidores. Luego de su separación de Lincoln Palomeque, la también modelo vallecaucana inició un romance con el piloto Jamil Farah, de quien se ha mostrado muy enamorada.

Carolina Cruz abrió su corazón

Hace unas semanas, la presentadora estrenó su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, y ha sido todo un éxito en las plataformas digitales. Este espacio fue creado para contar algunas anécdotas de su vida.

En uno de los recientes capítulos, la presentadora detalló cómo descubrió que le estaban siendo infiel cuando tenía 23 años. De acuerdo con su relato, en ese momento ella pensaba que él era el gran amor de su vida. Sin embargo, una infidelidad terminó con todos los planes que tenían juntos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“No vivía con él, pero dormía todos los días con él, en ese momento yo hacía un programa por las mañanas y yo tenía que llegar al canal a las 4:30 am todos los días. Yo estaba tan enamorada que no me importaba, además tenía 23 años y a los 23 años uno puede con todo”, comenzó diciendo.

¿Cómo descubrió Carolina Cruz que le eran infiel?

Con el paso del tiempo, Cruz comenzó a notar un cambio de actitud en su novio, de quien se desconoce su nombre. “Yo le marco al celular, no me contesta, lo llamo a la casa y es tan de malas que contestó la persona que estaba con él. Y creo que iban a pedir un taxi, pero me colgaron y yo dije ‘aquí algo pasa’. A mí me empezó esa sensación una cosa espantosa (...) Tengo un sexto sentido muy impresionante y le digo como: ‘hola, dónde estás y me dice bien, ya voy para la casa’”, contó.

Vea también: ¿Rigo será papá nuevamente? Su esposa Michelle Durango estaría embarazada

La presentadora reveló que, debido a esos cambios que su pareja había tenido con ella, ya sospechaba que había otra persona. No obstante, lo descubrió por un pequeño detalle: un preservativo usado.

“No me miraba a los ojos. Cuando uno tiene una pareja estable no utiliza protección, pues yo me protegía de una manera diferente, semanas antes cuando comienzo a sospechar, abro el cajón y encuentro una caja de condones nueva, yo es ese momento de mi vida todo me lo tragaba... Empecé a hiperventilar... Me dio por coger un papel higiénico que estaba como en origami y adivinen qué era, un condón recién utilizado. Yo quería meterme en la taza soltarme y no volver nunca más. No quería salir de ese baño. Yo me iba a morir de depresión. Esa es la tusa más dura de mi vida. Al otro día tenía que levantar a las 03:45 y yo parecía un sapo. No pude presentar el avance ni la noticia”, terminó contando.