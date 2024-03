¿Carolina Cruz envió ‘pulla’ a ‘La casa de los famosos’? Esto dijo

Carolina Cruz se caracteriza por ser una de las famosas colombianas más activas en sus redes sociales. En Instagram tiene 7,5 millones de seguidores, con quienes interactúa constantemente.

Carolina Cruz Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

La presentadora de Día a Día mantiene al tanto a sus seguidores sobre temas relacionados con su vida profesional y personal. De igual manera, suele opinar sobre algunos temas de interés social y, además, utiliza sus redes para promocionar las producciones de Caracol Televisión.

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre ‘La casa de los famosos’?

En las últimas horas, la vallecaucana llamó la atención de los internautas al publicar un mensaje en sus redes sociales promocionando el Desafío XX que está próximo a estrenarse por la pantalla de Caracol Televisión.

En el mensaje se lee: “contando los días para disfrutar de la TV bien hecha”. Para muchos, se trató de una indirecta para La casa de los famosos, teniendo en cuenta que, en los primeros capítulos, en reality de convivencia de RCN fue muy criticado por todos los errores técnicos que se presentaron al aire.

Una de las fallas fue cuando se escuchó en vivo a la presentadora Cristina Hurtado, diciendo: “Te escucho, pero me escucho a mí misma… Sí… ¿Hola? Sí, me escucho. Dale, lo manejamos pero por favor al aire no, que no me escuche”.

Por ese detalle y muchos otros, los televidentes le dieron ‘palo’ al programa, razón por la que las presentadoras se defendieron. Carla dijo: “Ya calmado que no estuvo tan mal tampoco, no fue nada grave. Al final lo importante es que somo tendencia número uno en Colombia y todo el mundo está hablando de nosotros”, y Cristina agregó: “Concuerdo con Carla, son cosas que pueden pasar en cualquier en vivo. Es la prueba de que estamos en tiempo real”.

Carolina Cruz está de vacaciones de Semana Santa

El pasado fin de semana, la presentadora cautivó las redes sociales al mostrar unas fotos de las pequeñas vacaciones que se tomó, aprovechando el receso de Semana Santa.

De acuerdo con lo que mostró, estuvo en un hotel en las playas de Punta Bolívar, en San Antero, Córdoba. La modelo estuvo en compañía de sus dos hijos, Matías y Salvador, y de su madre, la señora Luz María Osorio.

“Parche familia, sin duda el mejor plan, hermosos”, “Dios Todopoderoso los continue bendiciendo unidos en el amor por siempre y para siempre”, “feliz descanso”, “te merecías ese descanso”, “pásala rico”, le comentaron algunos seguidores.