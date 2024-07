Alejandro Estrada y Dominica Duque de ‘MasterChef’ pillados dándose un beso

Tras su sonada separación de Nataly Umaña, el actor Alejandro Estrada se ha mostrado tranquilo y feliz disfrutando de su vida de soltero. De acuerdo con lo que dijo en varias oportunidades en sus redes sociales y en medios de comunicación, se dedicaría a sus proyectos personales y profesionales; incluso, dijo que, por ahora, no estaba interesado en tener una nueva relación sentimental.

Por su parte, la exparticipante de La casa de los famosos, después de su mediática relación con Melfi dentro del reality, también afirmó querer estar soltera.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña Fotografía por: Redes sociales

¿Alejandro Estrada confirmó su relación con Dominica Duque?

Semanas después de hacerse pública la separación, se comenzó a rumorar en redes sociales que el actor estaría sosteniendo un romance con Dominica Duque, su compañera de MasterChef Celebrity. No obstante, en varias oportunidades, Estrada lo desmintió afirmando que le parecía bonita pero que solamente eran buenos amigos.

“Dominica y yo amigos, conversaciones, quizás es con quien más cercanía tengo. Solo que quizás que por la relación que ven las personas en los pasillos de dos personas muy paralelas, lo podemos decir así, hasta la estatura. Lo bonita que es, Dominica es una mujer muy bonita, lo buena onda, lo profesional. No, ella se me hace muy chévere, muy guapa, muy todo, pero más allá de ser un rumor no ha pasado nada, habría que preguntarle”, dijo para el programa Buen Día Colombia.

Durante una de las emisiones del reality culinario de RCN, se evidenció cómo, en un momento, el acto toma el rostro de dominica y se acerca para darle un beso, que, aparentemente, fue en la mejilla. El video causó sensación en redes sociales y los rumores de romance tomaron más fuerza.

Ahora, hace unas horas, el programa Lo sé todo, de Canal 1, publicó un video donde, al parecer, se encuentran en un restaurante, pero su evidente cercanía desató una ola de comentarios.

En el clip, compartido en la cuenta de Instagram del mencionado programa, se observa a la pareja mientras hablaba; enseguida, Alejandro pone su brazo sobre los hombros de la presentadora y, minutos después, se dan varios besos, lo que confirmaría que, en efecto, sí serían novio.

Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado que estén juntos como pareja, en redes sociales los internautas han dejado todo tipo de comentarios:

“Él merece rehacer su vida y ser muy feliz”, “me gusta esta pareja”, “bien por él, se lo merece”, “muy bien por él, ojalá Nataly lo vea y sienta lo que él sintió”, “soy fan de Alejandro Estrada y que felicidad que encuentre a alguien que lo ame”, “son hermosos los dos”, “ojalá se les de, se lo merecen.... Que viva el amor”, “me encanta tiene el derecho de ser feliz”, “me encantan, déjenlos ser felices”, “y qué pasa? Ojalá sea Dominica o la mujer que sea lo quiera lo valore y lo respete como hombre y como ser humano”.