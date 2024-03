Nataly Umaña se arrepintió de su romance con Melfi: “es muy descarado todo”

En todo un escándalo se ha convertido la participación de Nataly Umaña en La casa de los famosos por su romance con el cantante panameño Miguel Melfi. La actriz ha sido fuertemente criticada porque lleva 12 años de matrimonio con el actor Alejandro Estrada, quien la apoyó para que entrara al reality de convivencia lejos de imaginarse lo que ocurriría en su interior.

Aunque al principio de la competencia, la actriz se mostró muy tranquila, con el paso de los días se comenzó a evidenciar una particular cercanía con Melfi, un joven de 26 años, quien, con sus palabras y actitudes, habría conquistado su corazón, pese a que ella es una mujer casada.

¿Nataly Umaña y Alejandro Estrada tenían problemas antes de ‘La casa de los famosos’?

La actriz ha brindado algunas declaraciones que han generado toda una polémica. En diálogo con sus compañeros dentro de la casa, reveló que su matrimonio con Alejandro ya no era igual que antes: “Últimamente no lo hago feliz, ni él a mí. Eran peleas por bobadas, por ejemplo, por mi psicorigidez y el pobre pues, y eso para mí era un problemón y viceversa, el man con un montón de trabajo en su cabeza entonces ya no había tiempo para reírnos y yo extraño mucho eso. Hay que darse cuenta de que ya no nos hacemos felices”, aseguró.

#LaCasaDeLosFamososCol Alejo que chao

Mk al menos hubiera terminado oficialmente con el

Infidelidad es infidelidad punto 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/lyyjvqIohV — Melissa Durango G (@PsyMely) March 5, 2024

¿Nataly Umaña no quiere continuar su romance con Melfi?

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos, Ómar Murillo recibió la visita de su esposa Koral ‘La Diva’. Luego de eso, Nataly Umaña tuvo una conversación con Melfi en donde le manifestó estar arrepentida con todo lo que está pasando entre ellos.

La actriz aseguró que, aunque le gusta lo que está sintiendo, cree que no lo hicieron de la manera correcta: “creo que ya estamos muy pasados, me gusta todo, pero no sé, siento que ya muy descarado todo”, afirmó.

Por su parte, Melfi le dijo: “en el momento que tú sientes que hay que ponerle pausa, de mi parte no va a pasar nada negativo, todo bien, todo chévere, seguimos siendo panas, si ahorita te sientes así, créeme que lo que menos quiero es que te sientas mal”.

Finalmente, Umaña se arrepintió de exponer de esa manera a su esposo Alejandro Estrada, quien reveló hace unos días que está sufriendo por esa situación: “esto se tenía que parar en algún momento, no fue la mejor manera, ni la más inteligente, exponiéndolo, no sé qué estará viviendo afuera, yo cierro los ojos y digo ‘es que es todo el mundo’, nuestro círculo, la familia, pero yo sé también que la gente muy cercana entiende y dice ‘claro, se veía venir’. No es la manera”, concluyó.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar: “ella está pensando que el esposo va a entrar”, “sintió pasos de gigante apenas vio que entró la esposa de Bola 8″, “lo que hiciste con ese hombre maravilloso no está bien”, “ya se le pasó la calentura a la doña”, “está arrepentida porque sospecha que es muy posible que el esposo la visite muy pronto en la casa”, “qué señora tan ridícula”, “mujer tan solapa”, “es porque ya sabe que van a meter familiares y parejas a la casa”.