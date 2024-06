Ella es Nataly Morales, la mujer que ocasionó la ruptura de Aida Victoria y Westcol

Esta semana, “estalló” un escándalo de infidelidad que involucró a Aida Victoria Merlano y Westcol. Todo ocurrió luego que la pareja tuviera una fuerte discusión en vivo porque la creadora de contenido le descubrió unos chats con una mujer.

¿Por qué Aida Victoria Merlano y Westcol terminaron?

Aunque Westcol insistió en que no “pasó nada” con la mujer que apareció en redes afirmando que se había besado con él, Aida Victoria no le perdonó haberle dado entrada a esa persona en su vida.

El streamer se mostró afectado en redes sociales; incluso lloró asegurando que respetará la decisión de Aida. “Yo con Aida quería hacer una vida, ¿si me entiende? ¿Usted cree que importa la plata, los carros, la casa, el billete, las mujeres? Eso no importa en estos casos”, dijo en una transmisión en vivo.

Además, en sus historias de Instagram agregó: “Todo lo que sube está editado, en stream desmentí todo lo que ella está haciendo, dice que tienen videos, pero después dice que le quitamos el celular, la amiga que empezó la película con ella ahora se tiró pa’ atrás, en su historia dice que nos dimos un beso y ya, pero ahora dice que lo tengo pequeño. Les pido que no le den la atención que busca y que pasen la página. Yo por mi lado tendré más cuidado de ahora en adelante a quien le hablo y a quien no”, afirmó.

¿Quién es Nataly Morales, la supuesta amante de Westcol?

En redes sociales, la mujer involucrada en la ruptura de Aida Victoria y Westcol, se identifica como Nataly Morales, una joven paisa, quien, al parecer, se desempeña como empresaria, dueña de un centro de belleza en Medellín.

Anoche publicó un video aclarando lo que, según ella, ocurrió con el novio de Aida, pero recibió múltiples críticas de los internautas, quienes no dudaron en escribirle hasta insultos en la publicación. “No le gusta la polémica, pero si el marido ajeno, solapada”, “todas las mozas siempre dicen que ellas no tienen por qué respetar las relaciones ajenas… Tienes que respetarte a ti misma y no prestarte para moza”, “a mí me daría pena decir que me bese a ese man”, “ni por que sea verdad yo saldría públicamente a hablar nada de esto. Si quería que Aida supiera le hubiera escrito al privado”, “nace un influencer jajajaja payasita”, “yo le escribí primero, pero sin ninguna intención”, “me parece muy triste que una persona mal intencionada dañe una relación tan linda”, “Westcol no me cae bien, pero está nena solo quiere llamar la atención, se le nota”.