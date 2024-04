Alejandro Estrada rompió el silencio sobre Dominica Duque: “es muy guapa”

La separación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada sigue siendo uno de los temas más comentados de la farándula nacional. Aunque los actores ya no están juntos, en redes sociales y medios de comunicación siguen despertando interés.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada, su exesposo. Fotografía por: Instagram Nataly Umaña

Cuando Nataly Umaña comenzó su romance con Melfi, Alejandro guardaba la ilusión de hablar con ella en privado y aclarar las cosas; sin embargo, con el paso de los días la actriz fue fortaleciendo su lazo amoroso con el panameño, causando la decepción de Estrada quien, en una visita a la casa, le devolvió su anillo de boda poniéndole punto final a su matrimonio de 12 años.

Tras la salida de la actriz de La casa de los famosos, tomaron caminos separados. Ella actualmente se encuentra en México y, según sus historias de Instagram, ha visitado Televisa, el canal más importante de ese país, dando a entender que, al parecer, está con nuevos proyectos allá. Por su parte, Estrada se encuentra en las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, del canal RCN.

¿Alejandro Estrada está saliendo con Dominina Duque?

Ayer, un periodista de RCN afirmó que, supuestamente, el actor estaba saliendo con una presentadora de esa casa informativa; sin embargo, no reveló el nombre.

Esta mañana el programa Buen día Colombia mostró una entrevista con el actor, quien habló de su vida sentimental y de, paso, aclaró los rumores de una supuesta nueva conquista.

“¿Hay una química entre tú y Dominica Duque?”, le preguntaron, a lo que él respondió contundentemente que solo son amigos, acallando todos los rumores que han surgido en sus redes sociales: “somos amigos, conversamos, quizá es con la que más cercanía tengo, quizá por la relación que ven las personas en los pasillos (de RCN) de dos personas muy paralelas, hasta en estatura; ella es una mujer muy linda, muy buena onda, profesional, ella es muy guapa, muy chévere, muy todo, pero más allá de ser un rumor, no ha pasado nada”, aseguró.

¿Quién es Dominica Duque?

Dominica Duque es una de las participantes de MasterChef Celebrity 2024. Es Comunicadora Social y Periodista, y fue presentadora del programa La movida, del canal RCN. También se ha desempeñado como modelo de importantes pasarelas como Colombiamoda, y Bogotá Fashion Week.

En su cuenta de Instagram tiene 100 mil seguidores y allí publica fotos y videos presumiendo su belleza, la cual es constantemente elogiada por los cibernautas. Actualmente trabaja como periodista en la mesa de La FM y como columnista en el diario La República.

Así disfruta Alejandro Estrada su soltería

El actor también fue cuestionado sobre cómo le ha ido en este proceso de separación. Sobre eso, aseguró que se siente tranquilo pues, con el paso de los días, esa herida va sanando satisfactoriamente. “La soltería me la disfruto enamorándome cada día más de mí, es fantástico lo que he encontrado, estoy usando mi tiempo para compartir con más personas, amigos, familia, me entrego mucho a las personas, eso no quiere decir que esté cerrado a lo que es el sentimiento, el amor y la compañía para Alejandro Estrada. Llegará, es un sentimiento del cual nunca huyo y esa herida cada vez está mucho más sanada”, dijo.