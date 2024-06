Ben Affleck y JLo ponen en venta su lujosa casa. El divorcio sería un hecho

Ben Affleck y Jennifer López continúan siendo el plato fuerte de las noticias del entretenimiento no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Desde que estallaron los rumores de una separación de la pareja, los reporteros los siguen a todos lados y no pierden oportunidad para detallar sus manos, a ver si portan sus anillos de compromiso, o la manera en que se saludan.

Ya ha trascendido que el matrimonio, con tan solo dos años de casado, dejó de vivir bajo el mismo techo. Ben Affleck ha sido captado saliendo de una casa localizada en Brentwood, que alquiló a una media hora de donde está ubicada la mansión, que hace exactamente un año compró junto a su esposa Jennifer, en Beverly Hills. La casa que tenía un precio de 100 millones de dólares en tiempos de pandemia fue bajada de precio a casi la mitad y se constituye en uno de los inmuebles más grandes de la zona. Allí Ben y Jlo planeaban vivir junto a sus hijos por el resto de sus vidas. Para adquirirla Jennifer vendió su casa en Bel Air y Ben hizo lo mismo con su propiedad en Pacific Palisades, California. La mansión les costó 60 millones de dólares. Ahora el futuro de esa casa y del matrimonio Affleck López está en duda.

Ben Affleck y Jennifer López están rodeados de rumores de divorcio desde hace casi un mes Fotografía por: GettyImages

Volviendo a los rumores de separación, que ninguno ha desmentido o confirmado, pero los medios han evidenciado en detalles como la manera en que caminan ahora cuando se encuentra, con gestos de seriedad, incluso en una toma de comienzos de semana se vio a la pareja saludándose de beso en la mejilla, casi forzadamente cuando se percató de la presencia de paparazi.

Aunque han sido avistados juntos en varias oportunidades, no se les ha visto ni felices ni radiantes, más bien tensos.

Te puede interesar: De no creer. Jennifer López busca ayuda en la exesposa de Ben Affleck para salvar su matrimonio

Jennifer López se esfuerza por salvar su matrimonio con Ben Affleck

El hecho más contundente que la pareja ha mostrado con respecto a su situación es la cancelación de la gira de conciertos This is me… live de Jennifer por todo Estados Unidos. López no mencionó su situación personal, pero ya se habla de que sería el gran esfuerzo que ella hace por salvar su deteriorado matrimonio.

Los motivos de la crisis ya también son de conocimiento público: el temperamento controlador de ella, la serenidad de él, la manera pública y desmedida en la que la actriz quiere llevar su vida y el fastidio que Affleck, quien ni siquiera tiene Instagram, siente por las redes sociales y la exposición permanente.

La casa de Jennifer López y Ben Affleck, a la venta

Ahora ha sido el Daily Mail quien ha reportado que la mansión, que la pareja compró para vivir su historia de amor, está a la venta en el Zillow.com, especializado en bienes raíces y se encontraría allí desde el pasado 1 de junio. Curiosamente fue el 1 de junio del 2023 cuando se difundió la noticia de la adquisición de la casa por parte del matrimonio conocido como Bennifer.

No han trascendido más detalles como el precio, sin embargo para muchos es la señal más clara de que el divorcio es inminente.

La casa de 12 habitaciones, 24 baños, jardines, un complejo deportivo, piscina y parqueadero para hasta 80 vehículos, está ubicada en Wallingford Estates, una comunidad cerrada que no permite acceso a particulares. Cuenta con más de 20 mil metros cuadrados. Además, tiene una casa independiente donde habita el personal de seguridad. También tiene canchas de diferentes deportes como baloncesto y pickleball, un gimnasio y también un ring de boxeo. Otros de los lujos con los que cuenta la propiedad son una sala de vinos, un microcine, un salón de whisky, un spa con peluquería, un salón de uñas, sauna y un espacio para masajes.

Aún no se ha establecido cuándo López se mudaría a una nueva casa. Por lo pronto, se supo que fue vista buscando casa con su socia productora de toda la vida, Elaine Goldsmith-Thomas, en Beverly Hills.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento