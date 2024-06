¡De no creer! JLo busca ayuda en la ex de Ben Affleck para recuperar su matrimonio

La crisis del matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck ya no es un rumor en Hollywood. Pese a que la pareja se vio en días pasados caminando, tomada de la mano, lo cierto es que las fuentes cercanas a ella y muchas conductas del matrimonio mismo confirman que la luna de miel entre la cantante y el actor y productor cesó hace unos dos meses.

La crisis se debería a varios factores, siendo la manera es que llevan su relación en público y redes sociales, una de las que más le costaría a Ben , quien siempre ha preferido un bajo perfil, en cambio a JLo le encanta ser centro de atracción, compartir todo lo suyo con sus seguidores y estar siempre glamorosa. Affleck en cambio luce sereno, descomplicado, alejado de marcas y detesta las alfombras rojas. López es adicta a ella y cada una se convierte en una ocasión para deslumbrar.

Ben Affleck y JLO se amarían pero pelearían mucho

Otro aspecto que los distancia sería el control permanente que López desea sobre todo lo que ocurre a su alrededor, su carrera, sus hijos y por supuesto, su marido. A Ben esto definitivamente le cuesta. Ya la fuente que reveló la crisis lo mencionó: “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubiera durado’”. En otras declaraciones cercanos dicen que todo en su relación e una pelea, pues no se toleran, a pesar de lo mucho que se aman.

También podrías leer: Ben Affleck y Jennifer López ¿desde cuándo estarían separados y quién sería el culpable?

Sin embargo, la pareja está yendo a terapia de pareja, por idea de ella, aunque esto le resulte incómodo a Ben, pero como definitivamente la ama, acepta hacer el esfuerzo. Esta semana los dos acudieron a la ceremonia de graduación de la hija de el Violet. La pareja parece tener sus días. A Ben en ocasiones se le ve con su anillo de matrimonio, en otras sale a la calle sin él, como si dejara claro que así mismo su matrimonio va bien y en otros días no lo está.

Por el momento, ni Ben ni JLo se han pronunciado sobre el que parece un inminente divorcio. Fotografía por: Cortesía

Jennifer López habría cancelado la gira de conciertos para salvar su matrimonio

Ahora que Jennifer López anunció que canceló su gira por Estados Unidos porque quiere priorizar su familia los medios de comunicación han concluido que hace un último esfuerzo por salvar su matrimonio de apenas dos años con el actor. Otros recuerdan que en realidad los tiquetes para sus distintos conciertos no se vendieron. Como sea, Jlo estará en casa pendiente de su esposo tratando de no tirar por la ventana lo construido. En ese empeño por lograrlo, López está dispuesta a todo. Ahora ha trascendido que buscó a Jennifer Garner, la exesposa de Affleck y madre de sus tres hijos.

Jennifer y Garner habrían coincidido en el colegio de uno de los hijos de Ben y le habría solicitado su ayuda para llevar con éxito el proceso de recuperación. Curiosamente hace apenas unos meses la prensa había informado de la tensión que se habría generado entre López y Affleck cuando se habló de la posibilidad de que Garner y Ben volvieran a trabajar juntos en una película. A López esta idea no le sonó y temía que su marido tuviera mucha cercanía con su ex. Ahora al parecer, se han ido todas sus dudas o celos y buscaría en la actriz de Proyecto Adam una cómplice o confidente. Hay que recordar que Garner tiene una relación estable de más de cuatro años con el empresario John Miller, dueño de la franquicia de comidas Caliburger.

Podría leer: Jennifer Garner y Ben Affleck podrían volver a trabajar juntos. Jennifer López estalla

Jennifer Garner apoyaría que el matrimonio de Ben Affleck dure

Las informaciones indican que Garner fue muy amable con López y le habría expresado su interés en que su matrimonio se salve y restablezca “Jennifer Garner quiere que Ben y Jennifer lópez tengan una relación sana y saludable, eso garantiza que él esté sano para seguir siendo buen papá”, dijo una fuente sobre la inusual cercanía que López estaría teniendo con la actriz de películas como Deadpool, Proyecto Adam o Atrápame si puedes.

Jennifer Garner y Ben Affleck están divorciados desde julio de 2013. La pareja se separó luego de diez años de relación. Durante ese tiempo se convirtieron en padres de Violet, de 18 años, Seraphine, de 15, y Samuel, de 12. Los exesposos se han convertido en buenos amigos con el paso de los años, a tal punto que ella ha sido el apoyo más grande que él ha tenido en tiempos difíciles, como su recaída en adicciones al alcohol y el juego. Garner estando ya separada de él, lo llevó a rehabilitación y ha estado siempre pendiente del padre de sus hijos.

También podrías leer: Ben Affleck y Jennifer López ¿desde cuándo estarían separados y quién ería el culpable?

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento