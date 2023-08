Estos serían los retoques y cirugías que se habría hecho Jennifer López

Jennifer López cumplió 54 años y durante más de dos décadas se ha convertido en uno de los mayores símbolos sexuales del entretenimiento. La actriz, empresaria y cantante es admirada por su talento y por tener uno de los cuerpos más esculturales. Ella siempre ha dicho que además de la genética le debe su aspecto a los cuidados naturales que ha tenido y ha reiterado en la importancia de una buena alimentación, en el ejercicio y en tener buenos hábitos de cuidado y belleza facial para lucir siempre tan bien. Hace solo unos días unas imágenes tomadas en Italia de la diva tomando el sol fueron sensación porque dejaron el descubierto un tonificado cuerpo. Por otra parte, ella ha subido algunas fotos al natural y se he llevado los mejores comentarios por parte de sus seguidores.

No obstante, por años se ha hablado, aunque ella lo ha negado, de las cirugías plásticas que tendría, así como los retoques a los que se habría sometido. En varias oportunidades expertos en belleza ha mencionado que son más que evidentes las ayudas estéticas que se habría practicado la intérprete de On the floor.

Jennifer López tendría cirugía de senos, rinoplastia y retoques en el rostro

Según la web Los Andes los cambios y ayudas a los que ha recurrido la neoyorquina son discretos pero muy agradecidos. El cirujano Héctor Valdés, referido por TVN, considera que lo primero que ella empleó fue el blanqueamiento de piel y por ello, ella luce un rostro más claro que en sus comienzos.

López también habría recurrido a la famosa toxina botulínica en el contorno de ojos y por ello, hace varios años lucía cejas redondeadas hacia abajo y actualmente, las tiene arqueadas hacia arriba. La ventaja para López es que no ha abusado de este recurso. Solo se retoca dos veces por año.

El cirujano Sthephen Mullholland opina que ella ha retocado la forma de su rostro con tratamientos poco invasivos a los que debe que ahora luzca más ovalada su cara. Anteriormente era mucho más redonda.

Ora cirugía que salta a la vista, según expertos es la de los senos, así como la rinoplastia que se practicó un poco después de protagonizar Selena, la película que la lanzó al estrellato y la puso en la escena. Una operación en el mentón también tendría López y gracias a ella su rostro actualmente luce más asimétrico.

