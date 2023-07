Ben Affleck y Jennifer Garner volverían a trabajar juntos y JLo estalla

Jennifer López y Ben Affleck cumplieron su primer aniversario de bodas y celebraron por todo lo alto. La pareja fue captada en un día de festejo. En la mañana fueron a un almuerzo en el Hotel Beverly Hills, junto a Emme y Max, mellizos de La Diva del Bronx, y Samuel, el hijo menor del actor de Hollywood.

En la noche acudieron a una cena románica en el exclusivo restaurante Giorgio Baldi. Además, trascendió que ella le regaló una canción a su esposo y que, contrario a las especulaciones, no habría crisis a la vista.

Sin embargo, el aniversario de los esposos no ha ocultado la molestia que se supo siente Jennifer López al saber que es bastante probable que Ben Affleck vuelva a compartir el set con su exesposa Jennifer Garner, quien además es la madre de sus tres hijos.

Garner y Affleck estuvieron casados diez años Fotografía por: Getty Images

También te puede interesar: Jennifer López también tuvo un duro pasado. Pasó necesidad y sus amigos le tenían apodo

Ben Affleck volvería a compartir con Jennifer Garner

Daredevil sería la película que vuelva a unir a Affleck con Garner y donde además serían pareja romántica. López que sabe que la ficción puede llegar a convertirse en realidad estaría pensando en los límites que exigiría a su marido y a su equipo si finalmente los exesposos comparten la tercera parte de la película.

De acuerdo con la publicación Woman´s Day “tendría una lista de reglas cuando ben esté filmando la cinta”. En la historia Elektra, encarnada por Jennifer Garner, es el interés amoroso de Daredevil, personificado por su ex Affleck, por lo que se asegurará de que no haya momentos “como en los viejos tiempos entre ellos”, dice la publicación refiriendo una fuente cercana.

A López no le da ninguna seguridad que Garner esté comprometida con el empresario de comidas John Miller “ella no quiere correr ningún riesgo”. Es así como la diva “quiere acceso al set las 24 horas del día, los siete días a la semana, poder presentarse sin previo aviso… No debería haber entrevistas juntos y/o sesiones de fotos y mucho menos, socializar después del trabajo. Quiere que Ben vuelva a casa tan pronto como termine de filmar”, comenta la publicación.

Solo si Ben acepta estas reglas, ella estará conforme pues sabe que el lazo de Ben y Garner es muy fuerte. Ella es la madre de los únicos hijos que ha tenido el actor: Violet, de 17 años; Seraphine, de 14, y Samuel de 11.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento