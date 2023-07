Jennifer López se defiende de ataques por su nuevo licor: “bebo para socializar”

Hace pocas semanas Jennifer López lanzó Delola, una refrescante bebida alcohólica para el verano. Lo hizo en sus redes sociales con piezas rodadas en Italia, donde se veía muy vaporosa luciendo ropa veraniega. La imagen de la cantante se llevó los aplausos de sus seguidores, sin embargo, también hubo cibernautas que la atacaron por lanzar una bebida alicorada pese a que su marido Ben Affleck es un ex alcohólico, que ha estado en rehabilitación. Adicionalmente le reprocharon promocionar un licor pese a que en el pasado ella ha asegurado en varias entrevistas nunca consumir ningún tipo de alcohol. Por ejemplo, en el 2016 dijo que no lo hacía porque el licor no es bueno para la piel.

Hasta el momento Jlo no había comentado nada al respecto, no obstante, la estrella decidió romper el silencio y referirse puntualmente a los motivos que la llevaron a lanzar Delola.

En un nuevo video que compartió en Instagram, JLo dijo que en realidad gusta tomar un ‘cóctel ocasional’, lo cual ha sorprendido a sus seguidores. También dijo que no se excede en el consumo para no tener cara fatal al día siguiente. “Así que voy a salir a buscar un poco de Delola”, dijo en el video. “Tenemos algunas personas que vienen para el fin de semana festivo y me di cuenta de que no tenemos ninguna. Pensé que teníamos, pero no… Así que voy a la tienda a comprar algunas, espero que las tengan allí”, expresó al tiempo que iba sentada en un automóvil como acompañante.

Jennifer López se retractó: si bebe alcohol

Enseguida continuó revelando sus gustos para acompañar su nueva bebida: “Estoy muy emocionada, me encantan los fines de semana festivos, me encanta pasar tiempo con la familia y los amigos y tomar cócteles. Sé que mucha gente ha dicho: ‘Oh, ella ni siquiera toma… Y a decir verdad, eso fue cierto durante mucho tiempo, yo no tomaba. Hace unos años, como verás en varias fotos mías de los últimos 10, tal vez 15 años, he estado tomando un cóctel ocasional. Me gusta un cóctel ocasional. Bebo responsablemente, no bebo para parecer una mmm*. Bebo para socializar y divertirme y simplemente relajarme y soltarme un poco, pero siempre con responsabilidad”, aseguró en lo que parece ser una respuesta a las críticas de tener bebida alcohólica cuando en el pasado negó tomarlas.

A pesar de su explicación, algunos de los seguidores de J-Lo recordaron el hecho de que su esposo, Ben Affleck, tuvo serios problemas con la bebida, que le valió su matrimonio anterior con Jennifer Garner y actualmente está sobrio.

Pese a las explicaciones más de un cibernauta siguió reprochándole que no pensara en la condición de su marido, sino que más bien lo pusiera en tentación. “Me confunde que ella hable sobre alcohol y cócteles cuando su esposo es alcohólico… que supuestamente está en recuperación… No tiene absolutamente ningún sentido y me resulta muy difícil de entender”, escribió otro usuario digital.

Uno más expresó: “Tan triste que su esposo no bebe, ¿por qué se empeña en decirnos esto? A quién le importa… a continuación, ella venderá su cóctel tan raro y él tampoco lo necesita. ¿Por qué no respetas la sobriedad de tu marido?”.

También hubo comentarios de defensa que indicaron que la decisión de tomar o no siempre será personal.