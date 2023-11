Ariel Osorio regresó a Lo sé todo. Así luce después de su cirugía. “Me verán raro”

Hace dos semanas, el presentador Ariel Osorio informó a la audiencia de ‘Lo sé todo’ su retiro indefinido del programa, debido a un problema de salud que lo estaba afectando de hace un año.

“Nuestro querido gordito Ariel se retira de ‘Lo Sé Todo’ debido a una intervención quirúrgica necesaria. Durante la transmisión en vivo de Canal 1, Ariel compartió con sinceridad su situación de salud que le impide expresar una emoción tan común como llorar.”, aseguraron en la cuenta de Instagram del programa.

¿Qué le pasó a Ariel Osorio?

El tolimense, se sometió a una cirugía funcional respiratoria con un componente estético, que tenía como objetivo corregir algunos problemas respiratorios.

“Hace un año, empecé a tener unos episodios de sangrado nasal, que se suscitaron varios problemas que me aquejaban en los últimos tiempos. Me congestiono, se me cierran las fosas nasales, no puedo respirar, comienzo a hiperventilar, no puedo llorar, así que cuando tengo una situación que me conmueve, me toca cortar el sentimiento”, aseguró.

Buscando una solución a su problema, Osorio se sometió a la intervención quirúrgica con el doctor Luis Devoz, y dos semanas después de su recuperación, regresó al programa de entretenimiento. Su retorno lo registró a través de redes sociales. Cabe recordar, que en su ausencia lo reemplazó el presentador Oswaldo Martínez.

“Hoy fue mi regreso a ‘Lo sé todo’. Extrañaba mis tardes, al público y la información diaria. Les comparto mi paso a paso antes de llegar al set. Gracias por su amor y apoyo. Sin ustedes no lo habría logrado en tiempo récord. Gracias al doctor Luis Devoz y a todo su equipo por devolverme la salud”. Así luce ahora.

