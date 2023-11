Miguel Varoni mostró a Catherine Siachoque al natural: “Me va a capar”

Catherine Siachoque no es solo una de las actrices más reconocidas de Colombia, sino también una de las más bellas. Su carrera, que inició en 1995 con la serie Sobrevivir, en la que interpretó a Perla, ha hecho que su nombre se dedique cuando se habla de las artistas más importantes en el mundo de las artes escénicas del país. La artista se casó con Miguel Varoni el 4 de julio de 1999.

Migue Varoni expuso a su esposa recién levantada y sin maquillaje.

Recientemente, el protagonista de Pedro el escamoso, publicó en redes sociales un divertido video donde aparece junto a su esposa, charlando acerca de los regalos de Navidad que quieren para este diciembre.

En el clip se les ve haciéndose halagos mutuamente. En l grabación, Miguel reveló que su esposa le había ayudado con su cambio de look y había tinturado su barba para oscurecérsela. “Estás bella, esposa. Coño, estás muy bella, y tenemos 28 años casados, 28, 28″, se le escucha decir al también director de televisión, mientras enfoca a la bogotana de 51 años, quien acababa de levantarse y no tenía maquillaje. El artista de 58 subió el video a las historias de su cuenta de Instagram con un divertido texto. “Mi mujer me va a capar cuando vea que subí esto”, redactó.

Luego compartió capturas de pantalla de chats donde que seguidores le comentaron que, en efecto, iba a recibir un fuerte regaño de su esposa. “Reza tres Aves Marías, cuatro Padres Nuestros y que Dios te agarre confesado, ha sido un placer conocerte”, “hombre muerto, Dios mío”, “no jodas, esa mujer es bellísima hasta recién despierta, sin maquillaje, despeinada y en pijama”, “siguiente pregunta, ¿ya te capó?”, comentaron con humor sus fanáticos.

Catherine Siachoque cambió de ‘look’

Recientemente, a través de sus redes sociales, la recordada Hilda de Sin Senos no hay Paraíso, mostró el cambio que hizo en su cabello. Con ayuda de Enrique Guzmán, su estilista de confianza, optó por los mechones rubios.

“Yo no me imaginé que de una vez iba a quedar así, estaba negro. Amo, amo, divino, me encanta que sigue siendo oscuro, no pierdo el aire latino, amo. Volví”, dijo emocionada en el video que hizo en la peluquería y subió a su Instagram.