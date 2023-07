‌¿Andy Rivera tiene nueva novia? Curiosa publicación desató las dudas

Andy Rivera goza de gran reconocimiento entre el público colombiano por varias razones, entre estas su exitosa carrera musical y la relación amorosa que tuvo con Lina Tejeiro.

Y es que el hijo de Jhonny Rivera sostuvo con la actriz un noviazgo durante 9 años, el cual terminó por diferencias entre ambos. No obstante, ella misma admitió que la manera de terminar y los motivos que llevaron a tomar esta decisión son confusos.

Te puede interesar: Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se reencontraron en una boda ¿Quién se casó?

“Él quería ser un hombre soltero y terminamos. Bueno, la verdad es que me terminó... o ni siquiera me terminó, solamente me dejó de hablar”, expresó Lina Tejeiro sobre Andy Rivera en una reciente entrevista con Juanpis González, personaje del comediante Alejandro Riaño.

Así lucían Andy y Lina en 2014, cuando todavía estaban juntos Fotografía por: Instagram

¿Andy Rivera está estrenando novia?

A pesar de que el reguetonero se ha mantenido soltero desde que terminó con Tejeiro, una publicación hecha en su cuenta de Instagram desató rumores sobre una nueva relación.

Resulta que el intérprete de Fuego compartió en unas historias con la foto de una mujer que descansa en un sofá mientras que, aparentemente, él sostiene su mano.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto con el cual acompañó esta imagen: “ver dormir a la persona que te gusta al lado tuyo, como despreocupada por todo, es lo más chimba”.

Puedes leer también: Shakira y Lewis Hamilton: reaparición de la artista en la Fórmula 1 aviva rumores

Fue entonces cuando algunos seguidores de Andy Rivera, emocionados y sorprendidos por la publicación, afirmaron que la mujer en cuestión es su nueva novia e incluso indicaron que tiene cierto parecido con Francisca Estévez. Otros, un poco escépticos, señalaron que se trata de una imagen que él tan solo reposteó para enviar dicho mensaje.

Por ahora no se ha confirmado que el hijo de Jhonny Rivera tenga un nuevo noviazgo, pero se espera que en próximos días aclare o desmienta esta situación.

Lina Tejeiro no quiere más preguntas sobre Andy Rivera

La llanera de 31 años fue invitada hace poco al programa Día a Día, de Caracol Televisión, y allí aprovecharon la ocasión para preguntarle sobre su historia de amor con el famoso cantante. Nadie esperaba su respuesta.

“¿Por qué todos quieren saberlo? Hay aspectos que no se pueden conocer, ya que forman parte de la privacidad de cada individuo”, contestó en aquella ocasión.

Posteriormente, Lina Tejeiro apareció en redes sociales y habló sobre cómo se sintió frente la pregunta sobre Andy Rivera.

“Les cuento que ya salí de Día a día y fue una entrevista muy linda, en la que me divertí mucho y la pasé muy bueno. Lo que sí debo confesar es que, más allá de molestarme la pregunta, me tomó por sorpresa porque estoy acostumbrada a que en este tipo de entrevistas, a las cuales me invitan a hablar sobre mis proyectos, realmente no toquen mi vida personal”, concluyó.