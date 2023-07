Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se reencontraron en una boda ¿Quién se casó?

Lina Tejeiro es una de las actrices con mayor reconocimiento de la televisión nacional, por eso es que su amistad con Greeicy Rendón, otra figura del entretenimiento nacional, suele dar mucho de qué hablar.

La relación entre ambas celebridades comenzó a cultivarse hace poco más de 10 años años y funcionó, según la actriz, porque la cantante se dio a la tarea de ayudarle a cambiar aspectos negativos de su vida, como la envidia.

“Yo era muy envidiosa y resentida, y veía belleza en las mujeres y me daba rabia ¡Veía seguridad en ellas y me daba envidia! Ella me decía que no debía ser así porque todas somos diferentes y únicas (...) En ella encontré un refugio donde me sentía cómoda, tranquila y en paz. Ella legó a sembrar en mí una semilla de amor propio y a decirme que todas somos diferentes, que tenemos magia y no debía compararme”, expresó Lina Tejeiro en una entrevista que le hizo Claudia Serrato, su mánager.

Aunque a veces se alejan, han dejado en claro que son mejores amigas Fotografía por: Instagram

¿De quién era la boda en la que se reencontraron Lina Tejeiro y Greeicy?

Las famosas reaparecieron el sábado juntas en redes sociales, vestidas muy elegantes y con el ánimo a tope por lo que, al parecer, sería una fiesta en la cual se disponían a estar.

Horas más tarde se confirmó que, en efecto, ambas fueron invitadas a una boda y por eso es que ‘el dúo maravilla’, como se hacen llamar a veces, volvió a reunirse.

El matrimonio que permitió el reencuentro de Lina Tejeiro y Greeicy Rendón fue entre Andrea Ramírez y Damian Torres, exparticipante de La Voz Colombia. Allí también estuvieron presentes otras celebridades colombianas, como Mike Bahía y Mauro Castillo.

“Es la primera vez que voy a un matrimonio estando grande, consiente y teniendo a alguien con quien visualizo caminar el destino que la vida nos tenga. Me sentí feliz de estar ahí y lloré muchísimo porque no puedo evitar conectarme con todo lo que se que implica decidir compartir tu camino con alguien”, escribió Greeicy como descripción a una de las publicaciones que hizo del matrimonio.

Las mujeres, además de los novios, fueron el centro de atención por la alegría que derrocharon durante el evento, así como por los pasos de baile que ambas mostraron en la pista junto al resto de invitados.

“Ni todos los tesoros son de oro, ni todas las hermanas son de sangre. Te amo, Raji”, fue el mensaje que Tejeiro le dejó a Rendón en redes sociales tras el evento al que asistieron juntas.