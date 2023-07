Lina Tejeiro reveló que ha tenido un difícil 2023: “Estuve muy quebrada”

Cuando Lina Tejeiro fijó sus metas para el 2023, jamás imaginó que sería un año lleno de obstáculos y así lo manifestó en varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene 10 millones de seguidores.

En dichas publicaciones, la actriz aprovechó la llegada del segundo semestre del año para comentar que ha vivido meses muy agitados, sobre todo por cuenta de la cirugía de extracción de biopolímeros que tuvo en enero.

Esta confesión dejó conmovidos a los seguidores de Tejeiro

Lina Tejeiro también aseguró que, a pesar de verse obligada a posponer sus objetivos, intenta recobrarse.

“Tratar de recuperar ese tiempo ha sido muy difícil, pues ya estoy a mitad de año y fueron cuatro meses en los que yo no me sentí completa aún”, expresó la joven de 31 años, reconocida por sus participaciones en La ley del corazón y Un rabón con corazón.

Al final de sus historias, advirtió que se siente mucho mejor, aunque todavía está en proceso de volver al punto en el que se encontraba hace casi un año.

“Aún estoy tratando de encontrar a esa Lina que se quedó cuatro meses antes de la cirugía, porque fueron cuatro meses en los que estuve muy quebrada y perdí muchas cosas, como la seguridad y la costumbre de hablar a las redes”, concluyó.

“Me siento frustrada”: Lina Tejeiro tras su operación por biopolímeros

De acuerdo con lo dicho por la actriz en mayo de este año, tras dos meses del procedimiento, la recuperación de la intervención quirúrgica fue bastante compleja y le dejó sentimientos de frustración, pues no ha podido llevar su vida como estaba acostumbrada y estuvo drenando líquidos.

“Me siento limitada creativamente, no me puedo vestir como yo quisiera, todo el tiempo tengo que estar escondiendo una faja que tengo puesta, una espuma que tengo haciéndome presión en la espalda, todavía estoy en curaciones (...) todavía no me puedo meter al mar, a la piscina, al turco, a nada diferente a la ducha. Sí puedo hacer ejercicio, pero no me siento cómoda porque sudo demasiado y se me moja la espuma y tengo que ponerme ropa muy ancha para esconder esto porque me veo con un cuerpo todo extraño”, explicó.

De igual manera, agradeció a su numerosa comunidad de seguidores por estar pendientes de su evolución y enviarle mensajes que la motivan a seguir adelante.

“He estado distanciada de las redes sociales por mi recuperación, pero he procurado estar en contacto con ustedes porque me recargan. Cuando les cuento cositas ustedes me mandan muchos mensajes de amor y eso me ayuda a motivarme y a pensar que en cualquier momento voy a estar bien”, agregó en unas declaraciones hechas a través de Instagram.