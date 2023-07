Andrea Valdiri tomó radical decisión con su cuenta de Instagram

Aunque realiza diferentes obras sociales, Andrea Valdiri también ha protagonizado varios escándalos relacionados con su vida privada. En los últimos días fue tendencia por unas fotografías que compartió en su perfil de Instagram donde tiene 9,1 millones de seguidores. Allí aparece sin ropa interior y aunque a muchos les parecieron maravillosas esas instantáneas, otros la criticaron fuertemente.

¿Qué pasó con Andrea Valdiri?

Luego de la publicación de esas polémicas fotos, a la bailarina barranquillera le hicieron borrarlas de su red social. Algunos apoyaron otra decisión y otros la criticaron: “está muy lejos del verdadero arte y más cerca de lo vulgar”, “puede decir lo que quiera y eso no le quita la verdad, es vulgar así alegue que no”, “justificación válida para una exibisionista. Nada extraordinario”, “ahora la vulgaridad quieren hacerla pasar por “arte” no, pues, ¡qué belleza!”.

‘La Valdiri’, se había defendido de las críticas afirmando que esas fotografías eran un arte. “Para mí, el desnudo es un arte y, además, hace parte de mi trabajo. Y, como este es mi trabajo y no es tuyo, YO LO HAGO Y TÚ ME VES”.

Andrea Valdiri restringió su perfil de Instagram para los menores de edad

A los pocos días de lo ocurrido, Andrea Valdiri volvió a ser noticia. Ahora la esposa de Felipe Saruma restringió su perfil de Instagram para menores de edad, ellos no podrán tener acceso al contenido que ella publica en esa red social, eso con el fin de evitar problemas a futuro.

Varios de sus seguidores comenzaron a escribirle que no podían ver su perfil, a lo que ella respondió: “Mi perfil no lo pueden ver personas menores de edad (emoji rezando)”. Por supuesto, los internautas opinaron: “los niños no deberían tener redes sociales, eso es responsabilidad de los padres”, “el problema no son los creadores de contenido ni la desnudez, el problema son los estigmas, tabúes, restricciones, moralidades, prohibiciones y toda la basura que le meten a la sociedad”, “de nada le sirve hacer eso, porque las atacadas son mujeres ya viejas”, “muy bien para que los papitos puedan descansar mientras sus hijos están en la redes sin control”, “ya se dio cuenta que si no muestra no vende”.