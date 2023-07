Andrea Valdiri es tildada de ‘vulgar’ por unas fotos y así respondió: “es un arte”

Una de las generadoras de contenido colombianas más comentadas es Andrea Valdiri. La barranquillera se ha destacado por los sensuales bailes que publica en sus redes sociales y por algunas polémicas que ha protagonizado relacionadas con su vida privada.

Fotos de Andrea Valdiri generan polémica

En las últimas horas, la esposa de Felipe Saruma sacudió las redes sociales al publicar un reel de fotos donde aparecía ligera de ropa. Muchos usuarios la criticaron por mostrar su cuerpo de manera explícita, pues tiene dos hijas y una de ellas la sigue en sus redes sociales.

“Sé que es figura pública, pero la primera me parece que es demasiado vulgar. Que recuerde que tiene niñas y que ellas están viendo estas cosas. Y si algún día ella quiere prohibirle algo a ellas, con qué moral lo va a hacer”, le comentó un internauta.

Andrea Valdiri respondió a críticas

Como era de esperarse, la barranquillera no se quedó callada y respondió de manera contundente. “La moral viene de las normas y costumbres que te inculcaron, somos de hogares diferentes; para mí, el desnudo es un arte y además hace parte de mi trabajo. Y como ese es mi trabajo y no el tuyo, yo lo hago y tú me ves”.

Luego, se refirió a la crianza de sus hijas: “en cuanto a mis hijas, las crío para que la realidad del mundo no las afecte, incluyendo los comentarios como el tuyo”. Para finalizar su respuesta, colocó la palabra “inquebrantables”. La famosa finalizó su comentario con un emoji de corazón rojo.

Algunos internautas la defendieron, y otros continuaron criticándola por su actitud: “qué pereza la gente y sus mojigaterías”, “Valdiri lo que está es más rica ... La que puede y la que no que aplaude”, “Jajajaj siempre que les critican desnudos dicen que ‘es arte’”, “ya quisiéramos un cuerpo así como el de Andrea”, “ella se desnuda vende no la están tocando, manoseando, ni nada, es su trabajo y está facturando porque tiene las herramientas”, “la gente criticando y ella facturando”.