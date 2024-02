Andrea Valdiri sorprendió con impresionante cambio de ‘look’ ¿Irreconocible?

Andrea Valdiri ha mostrado en redes sociales cómo disfruta de su soltería y también presume los cambios que da a su vida, ahora que no está acompañada de Felipe Saruma.

Tal y como sucedió en días recientes, cuando mostró cómo quedó tras un nuevo cambio de look por el que fue comparada con Yailin, ex de Anuel AA.

Andrea Valdiri y Yailin 'La más viral', cantante dominicana de reguetón. Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri - Instagram Yailin

¿Cómo se ve Andrea Valdiri ahora?

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió una serie de fotos con el cabello rojo y estas imágenes alborotó a sus seguidores, quienes dividieron opiniones sobre si le luce este color. Incluso, hubo quienes señalaron que “quedó igualita a Yailin”.

Como suele suceder con las publicaciones de ‘La Valdiri’, también aparecieron muchas críticas. No obstante, en esta ocasión, su hermana Shujam estuvo para defenderla de algunas de estas.

“No pueden dejarlas solas porque de una se ponen el pelo rojo”, fue uno de los comentarios que recibió, a lo que la hermana de Andrea Valdiri contestó a modo de burla: “Al menos no lo tiene de tu color, nena linda”.

¿Andrea Valdiri dedicó canción a Felipe Saruma?

Este rumor surgió gracias a un estado que la barranquillera compartió por medio de su cuenta de Instagram, en el que se mostró cantando y bailando una nostálgica canción.

Se trata de Ya no somos ni seremos, un éxito del artista mexicano Christian Nodal que habla sobre el dolor y el vacío por un amor que ya no está.

“Quise... mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte”, fue el fragmento de la canción que compartió Andrea Valdiri, quien hace poco calentó las redes con estas fotos sin ropa en la playa.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar y algunos de los comentarios que recibió la creadora de contenido fueron: “Ya sabemos para qué Felipe Saruma es esta canción, pero no lo vamos a decir”, “no puedo creer que ahora te pongas en estas”, “anda haciendo show porque dicen que Saru conoció a alguien más” y “llegará el día en que te lamentes de verdad”.