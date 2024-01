“Saruma era el cacho”: escándalo por explosivas declaraciones contra Andrea Valdiri

Una vez más, Andrea Valdiri se convirtió en protagonista de una polémica alrededor de su vida amorosa. En esta ocasión, gracias a las declaraciones que entregó otra figura de redes sociales sobre el pasado sentimental de la barranquillera.

¿Qué dijeron sobre Andrea Valdiri?

El influenciador conocido como Valentino Lázaro fue invitado por Juan Camilo Pulgarín a su programa Gordas de envidia, en el que hizo una serie de afirmaciones que no pasaron desapercibidas.

Por ejemplo, cuando le preguntaron “¿cuál es la persona que más te ha decepcionado de redes y por qué?”, no dudó en afirmar que se trata de Andrea Valdiri y la razón fue lo que más polémica generó.

“A mí me gustaba mucho su energía y que era muy feliz y jocosa. Yo la admiraba porque la vieja bailaba y a mí me gusta el baile. Yo decía: ‘Es una mujer muy empoderada y nunca se deja de ningún man’ (...) Conviví con ella tres veces y en esas tres veces vi un poco de cosas que dije: ‘La mala es ella, no los manes’”, aseguró el creador de contenido.

No contento con lo anterior, Valentino Lázaro sostuvo en esa misma entrevista que ‘La Valdiri’ le fue infiel a Lowe León, padre de su hija Adhara, con el también influenciador Felipe Saruma, de quien se separó tras año y medio de matrimonio: “Hasta la custodia de los hijos les quita, mientras los cachonea. Es como nena... eres súper iconic, pero me decepcionaste (...) ¡Saruma era el cacho de Lowe!”.

Por último, el joven influenciador se refirió a las reacciones que suscitó la ruptura entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, y resaltó que “esta es la primera vez que la queman a ella”.

“¡Impresionante! Siempre quemaban a los manes. Siempre que Valdiri terminaba con alguien, el malo era el man. Esta vez han defendido mucho a Pipe y jamás pensé que fuera a pasar”, concluyó Valentino Lázaro.

¿Por qué terminaron Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

Aunque los motivos de la ruptura no fueron esclarecidos por ninguno de los dos creadores de contenido, la atlanticense entregó algunas pistas en la primera declaración pública que hizo sobre la separación.

“Yo tuve un matrimonio súper lindo con Saru (...) Y aprendí en este matrimonio que una relación de este tipo no es cuatro ni cinco, sino tan solo de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos”, comentó al inicio del video con el que confirmó la noticia.

“El amor existe, pero hay cosas que no son negociables. Yo sé de qué estoy hecha y de qué soy capaz, por eso jamás voy a tolerar la hipocresía ¿Cuantos matrimonios no duran 30 años porque la mujer aguantó cachos o malos tratos gracias a que el tipo la mantenía? Desde el comienzo hay que hablar con la verdad y en mi caso no puedo vivir en esa hipocresía porque me enfermo”, concluyó Andrea Valdiri en aquella ocasión.